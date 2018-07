Nouveau OnePlus 6 Rouge : the Red you Need ?

OnePlus officialise une nouvelle version Red de son OnePlus 6, qui sera disponible dès la semaine prochaine.

OnePlus 6 Rouge : Red is (not) Dead

Alors que le groupe OnePlus annonçait récemment le million de OnePlus 6 écoulés dans le monde, voilà que la firme chinoise officialise une toute nouvelle version de son flagship. En effet, comme d’autres smartphones premium avant lui, le OnePlus 6 est désormais décliné en version Red, et se voit donc revêtir une toute nouvelle robe rouge. Rappelons que le OnePlus 5T avait lui aussi en son temps cédé à la mode rouge, avec le modèle Lava.

Concernant ce « nouveau » OnePlus 6 rouge, le constructeur indique que ce nouveau coloris reflète à la fois l’enthousiasme et la personnalité du smartphone, tout en symbolisant également la confiance et le courage. « Il y a une sorte de puissance dans le rouge, et nous espérons que vous vous sentirez plus puissant lorsque vous tiendrez entre vos mains le OnePlus 6 Red cet été » annonce ainsi OnePlus sur son forum officiel.

OnePlus promet ainsi un OnePlus 6 Red doté d’une robe d’un rouge assez unique, obtenu via une technique de pelliculage inédite, qui permet d’aboutir sur un rouge élégant et durable, avec un petit côté « ambré ». Une OnePlus 6 Red en finition rouge brillant donc, et tant pis pour les traces de doigts.

Six plaques de verre habillent le dos du OnePlus 6 Red. Avec cette nouvelle couleur, OnePlus ajoute même une couche anti-reflet supplémentaire afin de créer un effet de profondeur, en permettant à plus de lumière de rebondir sur les couches inférieures, avant d’être réfléchit à l’extérieur de l’appareil. Une plaque orange translucide a été intercalée à la base rouge, créant un rouge chatoyant et brillant, unique au design OnePlus.

Cette nouvelle déclinaison du OnePlus 6 sera disponible dès la semaine prochaine, en version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Côté tarif, pas de surcoût pour la robe rouge, puisque ce modèle sera proposé au même tarif que les versions Mirror Black, Midnight Black et Silk White, soit 569 euros. Enfin, rappelons que notre test du OnePlus 6 (8 Go RAM/128 Go) est toujours disponible à cette adresse, et que le smartphone, malgré un gabarit XXL qui peut gêner, est une incontestable réussite, tant au niveau des performances que de la finition.