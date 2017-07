Aucune nouvelle ou presque depuis avril. Mais Krypton, la série DC produite par Syfy s’est rappelée à notre bon souvenir à l’occasion du Comic-Con 2017. L’occasion de découvrir un nouveau teaser qui vaut le coup de s’y arrêter.

Krypton, aux origines du mythe

Entre films et séries, l’univers de Superman, de son enfance à sa romance comme Lois Lane en passant par ses luttes contre Zod a été amplement exploré. Mais une partie a été longtemps laissée de côté. Si on sait que Superman vient de Krypton, on ignore tout ou presque de sa planète. Quelques minutes par-ci où par-là, mais rien de bien probant. Cela devrait changer avec la série Krypton qui sera diffusée l’an prochain sur Syfy.

Une première bande-annonce a été diffusée en avril, on en sait désormais un peu plus grâce à une bande-annonce diffusée à l’occasion du Comic-Con 2017. L’histoire se concentrera sur le grand père de Kal-El, nommé Sag-El et joué par Cameron Cuffe. Au casting on retrouve aussi : i Georgina Campbell, Elliot Cowan, Ann Ogbomo, Rasmus Hardiker, Wallis Day, Aaron Pierre et Ian McElhinney.

Dans la lignée de Man of Steel

De façon assez surprenante, le show devrait plutôt s’inscrire dans la continuité de Man of Steel au moins visuellement. Le reboot récent (2013) qui lance le nouvel univers de DC (Batman vs Superman, Wonderwoman…) partage une grande part de la direction artistique avec la nouvelle série. Reste à voir si la série s’inscrire aussi dans une certaine continuité d’un point de vue de l’histoire. Le film développant ce pan de l’histoire de Superman de façon plutôt importante.

Reste à voir si la série est conçue pour faire véritablement partie du DCU comme Marvel a pu le faire avec Agents of S.H.I.E.L.D, Daredevil ou encore The Punisher… La course en avant pour s’aligner sur les héros de Marvel s’annonce en tout cas prometteuse. La date de diffusion exacte est encore inconnue mais le show devrait débarquer sur la chaîne américaine Syfy dans le courant de l’année 2018.