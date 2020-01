Arrowverse : la série Superman sera du « jamais vu »

On vous en a déjà parlé par le passé. La CW prépare une nouvelle série pour son Arrowverse, centré autour de Superman. Si on peut regretter que ce ne soit pas forcément le meilleur homme d’acier possible qui ait été choisi, Tyler Hoechlin possède tout de même un certain potentiel. A ses côtés, on retrouve notamment Bitsie Tulloch, qui va incarner Lois Lane. Deux personnages qu’on a déjà pu voir dans l’Arrowverse par le passé et notamment dans le crossover actuel, Infinite Earths. On ignore encore à l’heure actuel quel sera leur sort final dans le crossover (qui se termine le 14 janvier). Mais une chose est sûre, ils reviendront et le résultat s’annonce unique en son genre.

Un Superman père de famille ?

L’actrice, apparue dans The Artist de Michel Hazanavicius, Dr House ou encore la série Grimm, explique être bien entendue très excitée à la perspective de reprendre son rôle dans la future série de l’Arrowverse. A plus forte raison, parce qu’elle aurait totalement flashé (sans mauvais jeu de mot) sur le script de l’épisode pilote.

C’est Todd Helbing, connu pour son rôle dans l’écriture des séries Spartacus, Black Sails, et The Flash dans l’Arrowverse qui a écrit l’histoire. Or, le résultat serait, selon l’épouse de Superman, totalement bluffant.

Quand il m’a raconté l’histoire pour le script du pilote de Superman & Lois, j’ai eu des frissons. C’est tellement bien et ce n’est pas quelque chose que l’on a vu avec eux donc je pense que cela va être génial.

A l’occasion du crossover de l’an dernier, Bitsie Tulloch annonçait être enceinte de l’enfant de Superman. Dans Infinite Earths, cet enfant est né et se révèle d’ailleurs particulièrement bruyant. Or le casting de la série recherche spécifiquement de jeunes enfants. L’histoire pourrait donc avoir trait aux difficultés de la paternité pour les super-héros.