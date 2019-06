Avec cette nouvelle fonctionnalité Netflix, adieu la productivité

Si vous êtes abonné à Netflix sur mobile, vous n’êtes pas sans savoir qu’il est possible depuis déjà un certain de temps de continuer de visualiser sa série préférée tout en partant utiliser Twitter par exemple. Ce fonctionnement, qui laisse entrevoir la séquence vidéo dans une pop-up à taille réduite, superposée sur les autres applications, est devenu à la mode chez les éditeurs.

À tel point qu’il commence déjà à conquérir nos PC : en effet, l’entreprise américaine serait en ce moment même en train de tester le même système sur nos grands écrans. Assez pour justifier l’augmentation des tarifs de la plateforme, qui a provoqué plus d’une réaction il y a trois jours ?

Le picture-in-picture chez Netflix

Selon ThePlaylist, 37% des utilisateurs du service de films à la demande se connectent sur leur compte… En étant au travail. Avec la possibilité de se focaliser à la fois sur leur contenu favori et sur leur SAAS, le risque de perte aiguë de productivité vient ainsi d’augmenter drastiquement chez l’ensemble des Français.

Comment fonctionne cette nouveauté ? Selon les images qui tournent en ce moment sur les réseaux sociaux, on peut voir une nouvelle icône dans la barre des tâches du player Netflix. En cliquant dessus, l’internaute minimise la vidéo sous forme de pop-up et peut alors déplacer cette dernière à volonté, d’un simple glisser/déposer.

Et pour les sous-titres ?

Malheureusement, il semblerait que les sous-titres ne soient pas compatibles avec cette fonctionnalité. Et quand on sait que la pratique du streaming en version originale est de plus en plus répandue dans l’Hexagone, certains vont être déçus !

Par ailleurs, on ne sait, malheureusement toujours pas si cette expérimentation débouchera sur une mise à jour dans notre pays. À titre de comparaison, le picture-in-picture est disponible sur le Pixel 3 avec des applications comme Netflix ou Chrome (alors qu’il faut payer pour YouTube) depuis l’arrivée d’Oreo en 2017.