De nouvelles images de la Samsung Galaxy Watch Active 2

Lorsqu’un nouvel appareil électronique sort sur le marché, la marque qui en est à l’origine doit passer par de multiples tâches administratives comme le dépôt de brevet ou l’enregistrement auprès des autorités de régulation compétentes. Aux États-Unis, c’est la FCC (Federal Communications Commission) qui s’en charge en ce qui concerne les smartwatches.

L’organisme a ainsi mis en ligne sur son site des clichés très représentatifs de la Samsung Galaxy Watch Active 2 dans plusieurs fichiers .PDF accessibles à tous, agrémentés de quelques détails techniques relatifs au réseau utilisé par le gadget pour se connecter à Internet. De quoi faire un peu de teasing avant une sortie plus officielle.

Quelles spécificités pour la Watch Active 2 ?

Après de premiers leaks pas plus tard qu’au mois de juillet dernier, les documents de cette semaine confirment à nouveau un design sobre avec un écran circulaire, de 40 mm. On y apprend aussi que le périphérique devrait avoir une mémoire interne de 4 Go, avec un GPS.

Le niveau d’étanchéité atteindrait quant à lui 5 ATM, avec une dalle protégée par la technologie Gorilla Glass du fabricant Corning. Pas de couronne rotative, cette fois-ci, mais toujours le menu d’applications sous forme de bulles pour pouvoir accéder à l’application désirée.

Sortie dans quelques jours ?

Bien que l’IFA de Berlin arrive à grands pas, il y a donc de fortes chances pour que la Samsung Galaxy Watch Active 2 soit présentée en amont du salon lors de la conférence Unpacked du 7 août. La firme de Séoul y détaillera probablement la fiche technique complète de sa nouvelle montre connectée.

Ce sera aussi sûrement le moment de savoir si la smartwatch est compatible avec le dernier flagship de l’entreprise, le Galaxy S10. De nombreux journalistes seront présents, et nous vous ferons également un résumé des différents produits que nous découvrirons dans un article sur Presse-Citron.