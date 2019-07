Voici à quoi ressembleront le Galaxy Note 10+ et la Watch Active 2 de Samsung

Il ne reste que 3 semaines avant que Samsung présente en grande pompe le Galaxy Note 10+ lors d’un événement où sont invités des centaines de médias, à New York, le 7 août prochain. Mais comme d’habitude, on peut profiter à l’avance de quelques leaks qui en disent un peu plus sur ce à quoi ressembleront les produits annoncés.

Pas de caractéristiques techniques au programme, mais un design très épuré, qui n’est pas sans rappeler celui du Galaxy S10 sorti plusieurs semaines auparavant. C’est le célèbre utilisateur de Twitter Evan Blass qui, une fois de plus, a communiqué ces informations dans un post publié vendredi et déjà partagé plus de 500 fois par ses followers.

La caméra au milieu de l’écran pour le Galaxy Note 10+

La première chose qui frappe lorsque l’on se penche sur l’image censée représenter le Note 10+, c’est ce petit trou tout en haut de l’écran. Il s’agit en fait de la caméra, qui, ainsi incluse dans la structure de l’appareil, permet d’atteindre un ratio impressionnant de remplissage du form-factor par l’écran.

Le téléphone ressemble ainsi à s’y méprendre à un miroir et répond aux exigences d’un public d’acheteurs concentrés sur le haut de gamme. Ces visuels rejoignent de premières fuites publiées il y a quelques jours, et laissent présager un prix tout aussi élevé que son prédécesseur.

La Samsung Watch Active 2 se précise

Parlons maintenant montre connectée. Si vous ne suivez pas @evleaks sur Twitter car il a passé son compte en privé, vous pouvez vous référer en l’image en une de l’article pour voir à quoi ressemblera le prochain modèle fabriqué par Samsung. Il s’agit donc de la Watch Active 2.

Probablement équipée d’un GPS et étanche comme la précédente version, elle devrait coûter aux alentours des 250 euros. On ne sait pas encore quand on pourra l’acheter en France, mais la conférence américaine du mois prochain devrait nous en apprendre plus.