Nvidia GeForce Now : les jeux SEGA (et d’autres) vont quitter le service fin mai

De nouveau départs pour Nvidia GeForce Now

En difficulté depuis la sortie de sa phase bêta, le service GeForce Now a rapidement perdu de sa superbe avec le départ d’éditeurs tels que Activision-Blizzard, Bethesda, 2K Games, Codemasters ou encore Xbox Game Studios. En cause, les conditions d’adhésion pour le moins obscures entre Nvidia et les différents développeurs.

Depuis quelques jours, Nvidia a mis en place un nouveau système d’adhésion, qui permet clairement à chaque éditeur de signaler son envie ou non de faire figurer ses jeux au sein du catalogue GeForce Now. Ainsi, les différents éditeurs qui n’ont pas précisé leur décision verront leurs jeux être retirés du service signé Nvidia. C’est le cas notamment de SEGA, mais aussi d’autres éditeurs, puisque la liste des jeux qui vont quitter le service au 31 mai, et mise au point par Nvidia, est assez impressionnante.

Les jeux qui vont quitter Nvidia GeForce Now au 31 mai

Albion Online

Amazing Cultivation Simulator

Assetto Corsa

Battlerite

Battlerite Royale

Besiege

Black Squad

Blackwake

CardLife: Cardboard Survival

Catherine Classic

Celeste

Clicker Heroes

Clicker Heroes 2

Company of Heroes

Cultist Simulator: The Dancer

Darkest Dungeon

Darwin Project

Dead Frontier 2

Don’t Starve

Don’t Starve Together

Donut County Dragon Nest

Empyrion – Galactic Survival

Endless Space 2

Farm Together

Five Nights at Freddy’s

Five Nights at Freddy’s 2

Football Manager 2018

Football Manager 2019

Football Manager Touch 2018

FrostRunner

Gloomhaven

Guacamelee! 2

Guild Wars 2

Heroes of Newerth

Hot Lava

Hunt: Showdown

Idle Champions of the Forgotten Realms

Islands of Nyne: Battle Royale

Kerbal Space Program

Kingdom Rush Origins

Leisure Suit Larry

Lineage II

Magic the Gathering: Arena

Minion Masters

Miracle snack shop Narcosis

Next Day: Survival

Nioh: Complete Edition

Outlast

Overland

Oxygen Not Included

Past Cure

Pillars of Eternity H: Deadfire

Project CARS

Project CARS 2

Pummel Party

Pyre

RAD

Raft

Romance of the Three Kingdoms XIV

Russian Fishing 4

SCUM

Shenmue I & II

Sonic Forces

Sonic Mania

Sundered

Switchblade

Tabletop Simulator

Team Sonic Racing

Terminator: Resistance

The D.R.G. Initiative

The Isle

The Jackbox Party Pack 3

The Legend of Bum-Bo

The Walking Dead: The Final Season

The Witness

Hunter: Call of the Wild

Torchlight II

Total War: Three Kingdoms

Two Point Hospital

Valkyria Chronicles 4

Vanquish

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr

Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy

We Happy Few

Wytchsun: Elleros Origins

XERA: Survival

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Z1 Battle Royale

A noter que le nouveau système d’adhésion mis en place par Nvidia a permis au développeur de The Long Dark de proposer à nouveau son jeu sur la plateforme. Ce dernier n’avait pas manqué de critiquer les conditions pour le moins obscures de Nvidia, qui avait proposé son jeu sur le service GeForce Now sans sa permission…

Avec son nouveau système d’adhésion, Nvidia a néanmoins « sécurisé » un peu plus de 2000 titres. A voir maintenant si Nvidia parviendra à retenir les éditeurs, ou si ces derniers continueront à fuir un GeForce Now pourtant très intéressant pour les joueurs…