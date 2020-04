Les jeux Microsoft, Warner Bros, Codemasters et Klei retirés de GeForce Now

GeForce Now : encore des jeux qui disparaissent…

Depuis son lancement en février dernier, GeForce Now semble avoir bien du mal à retenir les éditeurs de jeux… En effet, quelques jours seulement après la disponibilité du service, Activision-Blizzard et Bethesda abandonnaient la plateforme, suivis de près par 2K Games… Aujourd’hui, si Nvidia est on ne peut plus fier de renforcer la présence d’Ubisoft, il doit également laisser filer d’autres éditeurs…

Ainsi, dans un post de blog, Nvidia annonce que le géant français Ubisoft « supporte désormais pleinement GeForce Now« . Certains jeux signés Ubisoft, comme For Honor, WatchDogs ou encore Ghost Recon étaient déjà disponibles sur GeForce Now. A ceux-ci vont bientôt s’ajouter tous les jeux issus des licences Assassin’s Creed et Far Cry.

Codemasters, Warner Bros, Klei et Microsoft Game Studios sur le départ

D’ici la fin du mois de mai, Nvidia annonce que des jeux vont faire leur entrée sur GeForce Now, tandis que d’autres quitteront la plateforme. Même si Nvidia fait son possible pour retenir les principaux éditeurs, le géant américain n’a semble-t-il rien pu faire pour éviter le départ de quatre éditeurs particulièrement importants…

Ainsi, dès ce vendredi 24 avril, les jeux des studios Codemasters (F1, DiRT Rally…), Warner Bros Interactive (Batman…) ou encore Klei Entertainment seront supprimés de GeForce Now. A cela s’ajoutent les jeux issus de chez Microsoft Game Studios, qui offre quelques licences particulièrement prisées des joueurs, à commencer par Minecraft. Plutôt logique quand on sait que Microsoft prépare son propre Project xCloud. « Nous espérons que ceux-ci reviendront plus tard » se content d’expliquer Nvidia…

Malgré tout, Nvidia explique que les meilleurs jeux PC sont bel et bien sur GeForce Now. Ainsi, la majorité des jeux les plus joués sur Steam (Destiny 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearts of Iron IV, Mount & Blade II: Bannerlord…) sont bel et bien présents sur GeForce Now. Au total, 30 des 40 jeux les plus populaires de Steam sont présents sur GeForce Now selon Nvidia.