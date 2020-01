Octi, ce nouveau réseau social veut favoriser les interactions sociales en misant sur la réalité augmentée

Dans le monde de 2020, où de grands réseaux sociaux sont bien installés et quasi intouchables, il faut une certaine dose de courage pour se lancer. Certains n’hésitent pourtant pas à franchir le pas et nous vous parlions récemment de l’application Cocoon. Elle entend rassembler dans des petits groupes privés les personnes qui nous sont les plus proches.

Une nouvelle tentative est intervenue cette semaine avec Octi. Ce nouveau réseau social reposera en grande partie sur la réalité augmentée (AR) et part du principe que ses utilisateurs veulent une plateforme qui leur permette d’interagir entre eux hors ligne.

Une application très virale ?

L’application vient d’être lancée et n’est pour l’heure disponible que sur l’App Store, une version Android devrait arriver plus tard cette année. L’algorithme est nourri par le machine learning pour détecter via la caméra du téléphone, les profils des membres aux alentours. De quoi rajouter facilement une personne en ami ou interagir avec elle. Cette facilité à gonfler rapidement son répertoire de connaissances est l’un des principaux atout d’Octi.

Interrogé par Forbes, son président, Justin Fuisz, explique ce phénomène : « Nous avons essayé une version beta avec 50 enfants dans un lycée. . . à la fin de la semaine, environ 1 200 des 2 000 enfants étaient déjà inscrits. » Cette prouesse a convaincu de nombreux investisseurs et a permis à l’entreprise de lever 12 millions de dollars pour développer ses activités.

Une fois qu’ils sont rentrés en contact, les utilisateurs peuvent observer des informations et le profil de la personne en face. L’utilisation de l’AR donne un petit côté Black Mirror à l’expérience. On peut d’ailleurs se demander si tout le monde sera vraiment ravi de voir ses photos, vidéos et statuts scrutés à la loupe par une personne quasiment inconnue et qui se trouve juste en face.

La question a justement été posée à Justin Fuisz par Techrunch. Pour l’heure, il précise que le profil n’est visible que chez les amis que l’utilisateur a approuvé. Si une personne a un comportement inapproprié « Vous dites juste au revoir, c’est une façon simple d’y faire face. »