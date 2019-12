Ce nouveau réseau social veut réunir les familles

Garder contact avec sa famille ou ses amis lorsque l’on vit à distance est tout à fait possible via des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou Twitter. Mais il faut avouer que cela n’est pas forcément très pratique. Nos proches sont ainsi mis sur le même plan que des connaissances très lointaines ou des personnes que nous n’avons tout simplement jamais rencontrées.

Cocoon, un nouvelle application lancée par Sachin Monga, ancien salarié de Facebook, veut justement rapprocher ces communautés de personnes proches. Vous pouvez donc réunir autour de vous vos parents, frères et sœurs, cousins, mais aussi vos amis les plus fidèles. Mais le choix doit se faire de manière précise car il n’est pour l’instant possible de créer qu’un seul groupe comprenant au maximum 12 personnes.

Ce pari des échanges privées colle bien aux demandes des utilisateurs

Vous pourrez alors partager tout ce que vous souhaitez avec cette communauté restreinte. Interrogé par Quartz, Sachin Monga avoir créé un « cocon » avec sa mère domiciliée à Toronto et ses sœurs basées à New York et San Francisco. « Nous n’habitons plus sous le même toit depuis 17 ans, mais nous sommes toujours une famille et nous pensions qu’il devrait exister une application pour gérer cela. Il semble évident qu’il devrait y avoir une application sur votre téléphone pour les personnes les plus importantes de votre vie », explique-t-il.

Pour l’heure Cocoon n’est disponible que sur iOS mais il devrait être prochainement accessible sur Android. L’application est pour l’instant gratuite mais elle fonctionnera selon un système d’abonnement. C’est un choix atypique dans cet univers mais l’idée est de ne pas baser son modèle économique sur la collecte des données personnelles et la publicité.

Ce pari du partage privé colle en fait parfaitement avec les pratiques des utilisateurs de réseaux sociaux à l’heure actuelle. Les internautes les utilisent de plus en plus, mais partagent de moins en moins de données publiquement. Ils sont en revanche très friands des partages privés sur Messenger, Instagram ou encore via les groupes Whatsapp qui fonctionnent très bien. Plus récemment, nous vous parlions également de Friended qui entend rendre les contacts plus authentiques en misant sur les échanges privés.