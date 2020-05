Oculus Quest : vous pourrez enfin contrôler des jeux avec vos mains

Depuis qu’il a fait l’acquisition d’Oculus, Facebook tente de démocratiser les casques de réalité virtuelle. Et il est possible qu’avec l’Oculus Quest, lancé en 2019, l’entreprise soit enfin en train de réussir son pari. Ce casque coûte moins cher qu’un smartphone haut de gamme, fonctionne de manière autonome (pas besoin d’ordinateur), mais propose une expérience tout à fait acceptable.

Cette semaine, Facebook fête le premier anniversaire de son casque Oculus Quest et à cette occasion, l’entreprise a décidé de partager quelques données. Si Facebook n’indique pas combien d’Oculus Quest il a vendus en un an, celui-ci indique que la plateforme a déjà généré 100 millions de dollars grâce à la vente de contenus. Plus de 20 titres ont déjà généré plus d’un million de dollars et plus de 10 titres ont déjà généré plus de 2 millions de dollars.

Pourquoi est-ce important ? En partageant ces informations sur les revenus générés par les contenus, Facebook semble vouloir inciter les développeurs à en créer davantage. Une plateforme qui permet de gagner de l’argent attire les développeurs de jeux ou d’applications. Or, un bon catalogue, avec beaucoup de jeux et d’applications, attire plus d’utilisateurs vers cette plateforme.

L’Oculus Quest peut désormais être contrôlé avec les mains

Pour fêter le premier anniversaire de l’Oculus Quest, Facebook a également décidé de lancer de nouvelles fonctionnalités. Et parmi celles-ci, il y a l’Hand Tracking ou le contrôle avec les mains. L’Hand Tracking détecte les mouvements des mains de l’utilisateur et permet de contrôler le casque avec ces mouvements (au lieu d’utiliser un contrôleur Oculus Touch).

Cette fonctionnalité a été dévoilée par Facebook lors de sa conférence Oculus Connect de septembre 2019, mais n’était jusqu’à présent disponible qu’à titre expérimental. Mais à partir du 28 mai, la boutique de jeux et d’applications d’Oculus Quest prendra en charge les contenus qui utilisent cette fonctionnalité de suivi des mains. Grâce à un SDK qui était déjà disponible, les développeurs ont eu l’opportunité de tester cette nouvelle technologie sur leurs produits, avant ce lancement.

En plus du lancement du contrôle avec les mains, Facebook a évoqué d’autres nouveautés pour son casque Oculus Quest, dont de nouvelles fonctionnalités pour ceux qui utilisent ce produit pour le télétravail.