Calvin Harris dévoile malgré lui le nouveau Mac Pro

Apple n’a toujours pas confirmé la date de lancement de son nouveau Mac Pro à part qu’il devrait être livré dès cet automne. Pourtant il semblerait que certains privilégiés puissent le tester en priorité. En effet, le DJ mondialement connu Calvin Harris a laissé entrevoir sur son compte Instagram des images de son studio sur lesquelles on aperçoit très clairement la dernière tour Apple.

À la surprise générale, ce dernier n’en a parlé à personne, mais on peut en conclure que si Apple est aussi à l’aise avec son Mac Pro jusqu’à le confier à de tels créateurs, il se pourrait que la firme de Cupertino soit prête à le commercialiser très prochainement. Corrélation ou communication calculée, cette trouvaille a eu lieu quelques jours après qu’Apple ait tenu son somment Final Cut Pro X. Au cours de cet événement, la firme de Cupertino a évoqué à de nombreuses reprises les compétences du prochain Mac Pro sans trop en dire, de ce fait les fans deviennent de plus en plus impatients.

Comme on l’avait déjà évoqué, le Mac Pro a récemment reçu l’approbation de la FCC, il n’y a donc plus de raison pour qu’il ne soit pas dévoilé. Quoi qu’il en soit, le Mac Pro est censé être le mea culpa d’Apple envers le monde créatif. La firme de Cupertino laisse patienter cette cible depuis le Mac Pro 2013, avec cette nouveauté l’entreprise espère reconquérir ces personnes, c’est pourquoi il faut que de grands artistes montrent l’exemple à l’image de Calvin Harris. Il ne serait pas surprenant de voir de nouveau le Mac Pro dans des conditions réelles comme des studios d’enregistrement, et autres situations.