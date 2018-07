Officiel : de l’eau a été découverte sur la planète Mars

Un lac d’une vingtaine de kilomètres de long a été découvert sur Mars, attestant définitivement de traces d’eau à l’état liquide la planète rouge.

Si les chercheurs sont en quête d’une trace de vie depuis de nombreuses années, aucun élément allant dans ce sens n’avait été découvert jusqu’ici. De nombreux médias avaient évoqué les molécules trouvées par le robot Curiosity il y a quelques semaines, une information qui avait alors été surinterprétée au détriment des faits.

Cette fois-ci, il s’agit d’une équipe internationale d’astronomes qui annonce avoir découvert un lac sur la planète rouge. Située à 1,5 kilomètre sous la surface, l’étendue d’eau en question se trouve sous le pôle Sud de Mars. Au total, l’étendue d’eau représente une surface d’une vingtaine de kilomètres de long pouvant s’apparenter aux lacs découverts sous les calottes glaciaires de notre planète.

Un résultat « stupéfiant »

Selon un article publié dans Sciencemag ce mercredi 25 juillet, la découverte de ces traces d’eau à l’état liquide est un réel tournant pour les recherches à venir. Concrètement, cela pourrait signifier qu’il pourrait y avoir d’autres zones aquatiques et surtout, qu’il pourrait y avoir eu… une possible présence de vie sur la planète Mars. S’il n’a pas participé à l’étude, Alan Duffy, professeur associé à l’université de Swinburne (Australie) indique tout de même à ce sujet : « C’est un résultat stupéfiant qui laisse penser que la présence d’eau sur Mars n’est pas seulement un ruissellement temporaire révélé par de précédentes découvertes, mais une masse d’eau permanente qui crée les conditions pour de la vie sur une période de temps prolongée ».

D’après l’équipe à l’origine de la découverte, il serait possible que cette première découverte en entraîne d’autres. Pour rappel, Mars est une planète qui était auparavant chaude et humide là où le climat actuel est froid et aride.