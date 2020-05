Officiel : Microsoft lance les Surface Go 2 et Surface Book 3

Microsoft vient de mettre les petits plats dans les grands, pas moins de quatre nouveautés majeures présentées. Caractéristiques et prix, vous saurez tout dans cet article sur les nouveautés Surface.

Surface Go 2

C’est la tablette qui est la plus abordable dans la gamme Surface. Cette nouvelle version embarque un écran plus grand avec 10,5 pouces contre 10 pouces pour la Surface Go première génération. Elle embarque des processeurs Intel Core m3 et Pentium de 8e génération, elle est logiquement plus véloce (jusqu’à 64% plus rapide que la première génération). Elle est disponible en 4 coloris : gris anthracite, noir, rouge coquelicot et bleu glacier.

La Microsoft Go 2 est aussi compatible 4G LTE, et améliore aussi la partie audio et vidéo, pour un plus grand confort en visioconférence. La version Wi-Fi est commercialisée à partir de 459€, le modèle 4G à 829€. Ses accessoires (clavier, stylet et souris) la transforment en PC pour les utilisateurs ayant besoin d’un modèle hybride. L’autonomie annoncée est de 10 heures. Si vous commandez avant le 11 juin, vous bénéficiez d’une Surface Mobile Mouse offerte (valeur 35,99€)

Commander la Surface Go 2

Surface Book 3

C’est l’hybride le plus haut de gamme chez Microsoft. La combinaison d’un écran tactile et d’un clavier détachable en fait une machine taillée pour un usage professionnel. Disponibles en deux tailles (13,5 et 15 pouces), la Surface Book 3 embarque les dernières puces Intel de 10e génération et un large choix de GPU Nvidia.

C’est un véritable bon en avant par rapport à la version précédente, et la Surface Book 3 est un concurrent très sérieux aux MacBookPro. Microsoft proposant maintenant le Game Pass de Xbox, cette machine est capable de gérer des jeux en 60 images par secondes en haute définition.

Comme la Surface Go, la partie vidéo est améliorée, avec une caméra 1080p, et le point fort de cette Surface Book 3 c’est l’autonomie qui monte à 17,5 heures ! L’intégration du Wi-Fi 6 est aussi un plus, et vous avez droit à deux ports USB-A, un port USB-C, un lecteur SD et un port Surface Connect.

Le modèle d’entrée de gamme, en 13,5 pouces, embarque un SSD de 256 Go, 8 Go de RAM et est commercialisé pour 1 799€. Si vous commandez le Surface Book 3 avant le 6 juin, le Surface Pen est offert (valeur 109,99€).

Commander le Surface Book 3

Un nouveau casque et de nouveaux écouteurs sans-fil

Surface Headphones 2

Microsoft a également lancé son nouveau casque le Surface HeadPhones 2. Sous-cotée, la première version était déjà excellente au niveau du son, et sa molette de réglage la rendait unique.

Les Surface HeadPhones 2 améliorent la réduction du bruit active, avec plus de 13 niveaux différents, contre 4 pour la première version. Microsoft annonce aussi avoir amélioré la qualité sonore, et l’autonomie monte jusqu’à 20 heures. En cas de besoin, vous pouvez gagner une heure d’écoute en rechargeant le casque pendant 5 minutes.

Les Surface HeadPhones 2 sont commercialisées au prix de 279,99€, la sortie étant prévue le 5 juin.

Commander le Surface HeadPhones 2

Surface Earbuds

Dernier produit lancé par la marque, les Surface Earbuds. Ces écouteurs Bluetooth True Wireless se distinguent avec leur format circulaire. Ils ont été présentés à la rentrée 2019, et sont donc enfin commercialisés. Vrai atout par rapport aux AirPods, la surface tactile permet de régler le son, en plus des contrôles habituels.

Au niveau des caractéristiques techniques, le boîtier de recharge permet 24 heures d’autonomie, et la charge rapide est aussi de la partie (10 minutes de recharge = une heure d’écoute). Les Earbuds en eux même tiennent pendant 8 heures.

Les Microsoft Surface Earbuds sont disponibles au prix de 219,99€ sur le site officiel de Microsoft.

Commander les Surface Earbuds