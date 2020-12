Offre spéciale Fnac : c’est le moment d’acheter des écouteurs Bluetooth Bose 🔥

Les écouteurs sans fil sont maintenant équipés de technologies de réduction de bruit active, et la nouvelle gamme de Bose sortie en octobre se positionne comme une référence. Les QuietComfort Earbuds viennent se placer aux côtés des Sport Earbuds pour proposer les meilleurs produits en fonction de vos attentes.

Pour un usage sportif ou pour les transports et le travail, les écouteurs sans fil de Bose sont parfaitement optimisés. Résistants aux éclaboussures, agréables à utiliser pendant des appels audio… ils ont de forts arguments face à la concurrence.

Pour ces fêtes de fin d’année, Bose propose une offre spéciale sur ses écouteurs sur le site de la Fnac. Le e-commerçant possède une offre exclusive dans laquelle de nombreux avantages pour l’achat d’écouteurs Bluetooth QuietComfort Earbuds ou Sport Earbuds. Nous vous détaillons les deux offres ci-dessous.

Bose : une offre spéciale pour les fêtes

Écouteurs Bose, 3 avantages en passant par la Fnac 🔥 Des casques audio Bose, places de concert, albums et dédicaces de Clara Luciani à gagner (offre réservée à l’achat des QuietComfort Earbuds)

4 mois d’abonnement Deezer Premium offert

Pour l’offre spéciale de dotations Clara Luciani, Fnac profite d’être en partenariat exclusif avec Bose qui organise le jeu concours. Les QuietComfort Earbuds sont les seuls concernés dans la gamme d’écouteurs, et après leur achat, il faudra se rendre sur le site www.bose-claraluciani-join-offer.vip afin de participer au jeu concours et remporter l’un des prix.

Vous ne serez pas épargné : il sera possible de gagner un casque Bose Headphones 700 (avec réduction de bruit) dédicacé, des albums CD et vinyles de la chanteuse, des places de concert ou encore une rencontre digitale avec l’artiste.

QuietComfort Earbuds : le meilleur de Bose dans des écouteurs

Dévoilés en octobre, les QuietComfort Earbuds de Bose auront pris du temps à arriver. Le marché n’en est encore qu’à ses premiers produits, mais Bose aura pris son temps avant de commercialiser sa vision d’écouteurs sans fil Bluetooth équipés d’une technologie de réduction de bruit active.

Au final, ils ont largement rattrapé la concurrence en proposant la meilleure réduction du moment sur des écouteurs de ce type, tout en proposant un excellent maintien et confort dans l’oreille (à la différence de beaucoup d’autres, les QuietComfort Earbuds ne sont pas des intra-auriculaires qui donnent une sensation d’être dans sa bulle).

Bose a encore fait des merveilles avec son produit qui offre une qualité sonore indéniable. La marque sait aussi que ses écouteurs seront utilisés pour le travail, et la qualité de captation du son lors des appels audio est au rendez-vous. Le logiciel traite le son des micros externes pour pouvoir séparer votre voix des bruits environnants susceptibles de gâcher la bonne compréhension de votre interlocuteur.

Notez enfin que Bose propose une qualité Bluetooth de pointe. Un an après les AirPods Pro, ils profitent de la dernière norme de connectivité Bluetooth 5.1. Quels avantages pour les écouteurs ? Une rapidité de connexion supérieure, une consommation plus basse et par-dessus tout : une connexion plus solide avec des améliorations dites des « index de canaux aléatoires », une technologie renforcée pour éviter aux paquets de données de se « heurter » pendant la transmission, ce qui conduit généralement à des interruptions voire des déconnexions de nos écouteurs.

Sport Earbuds : les écouteurs à choisir pour le sport

Si vous êtes plus à même de courir ou faire du sport en écoutant de la musique, alors les Sport Eaburds sauront vous séduire. On les préférera aux QC Earbuds par leur prix plus petit, leur maintien adapté au sport dans l’oreille, leur taille plus compacte qui en découle.

Du côté de la batterie, les écouteurs Bose Sport Earbuds proposent une autonomie de 5 heures d’écoute dans chaque écouteur, en plus de 10 heures de capacités du boîtier. C’est une heure de moins que les écouteurs QuietComfort, mais largement suffisant pour ne jamais tomber à court de batterie.

Bose est reparti d’une feuille blanche pour ses Sport Earbuds, alors que la marque propose des écouteurs Bluetooth pour le sport depuis 2017. Ces trois dernières années, les produits n’étaient pas qualitatifs et cette nouvelle version en 2020 a métamorphosé l’offre.

En plus de ses prix plus bas, les Sport Earbuds de Bose feront l’objet d’un parfait cadeau en passant par le site de la Fnac grâce à l’offre spéciale comprenant les quatre mois d’abonnements à Deezer Premium offert.

