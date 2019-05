Alors que Samsung, Google, Facebook, Amazon et Apple ont déjà leurs assistants numériques, Facebook utilise encore Alexa sur ses écrans connectés Portal et Portal+. Néanmoins, après le flop de son assistant M, avec lequel les utilisateurs interagissaient via la messagerie texte, Facebook développe actuellement un assistant qui sera cette fois-ci contrôlé avec la voix.

Il y a un mois, nous apprenions que l’entreprise travaillait sur cet assistant : « Nous travaillons sur le développement d’un technologie vocale et IA qui pourrait fonctionner sur notre famille de produits AR/VR, incluant Portal, Oculus et de futurs produits », confirmait un représentant de Facebook.

OK Facebook !

Et aujourd’hui, cela se précise. En effet, durant une réunion annuelle avec les investisseurs de l’entreprise, Mark Zuckerberg a à son tour évoqué ces projets : « J’imagine que nous construirons davantage de produits pour lesquels la voix constituera une interface importante au cours des prochaines années », a indiqué le CEO du groupe, rajoutant « nous travaillons sur beaucoup de choses différentes autour de ça ».

Mais pour le moment, on ne sait pas comment Facebook pourrait appeler le futur concurrent de Google Assistant, d’Alexa, de Siri et de Bixby. Une source non officielle, qui a fouillé dans les codes d’applications de Facebook, suggère cependant que cet assistant pourrait être baptisé Aloha. Mais bien entendu, pour le moment, cette information est à prendre avec des pincettes.

En tout cas, en plus des enceintes ou écrans connectés, un assistant numérique pourrait aussi être utile pour Facebook sur d’autres types de produits, comme les casques de réalité virtuelle, par exemple.