On connaît enfin l’utilité de cette colonne placée près des Superchargeurs Tesla

Tesla redouble d’imagination, et ne prévient pas toujours la presse quant à la sortie d’une nouveauté. Cette semaine, une mystérieuse colonne a fleuri dans une station de recharge de la firme en Ontario, au Canada. Pendant quatre jours, la communauté de fans du constructeur de voitures électriques californien a joué de son imagination pour trouver l’utilité de cette nouvelle infrastructure. Antenne de relais Starlink, « Mégacharger »… la venue d’un tel élément a rapidement fait vriller les têtes sur Twitter.

Finalement, l’obélisque s’est dévoilée être une antenne 5G/4G de la marque Landmark Dividend. De ses 10,97 mètres de haut, elle permettra de faciliter le partage du réseau cellulaire à l’ensemble de la station, pour que les clients puissent profiter d’une connexion internet – et notamment du nouveau réseau 5G – de façon optimale.

Hi @elonmusk I know your crazy busy but beside being a light what is this cool new addition to our superchargers in London Ontario? pic.twitter.com/CKDvNq4UA3 — T Ξ S L A London HW3.0 (@TeslaLondon) May 12, 2020

C’est par le biais de Landmark Dividend directement que l’information a été vérifiée. L’entreprise, créée en 2002, vient de commercialiser la première version de sa colonne relais, baptisée « Vertex Macro ». Ci-dessous, ses caractéristiques techniques sont détaillées.

Comme le rapportent nos confrères de Clean Technica, ce modèle d’antenne relais a été produit pour être commercialisé dans de multiples cas. L’entreprise travaille habituellement dans l’installation d’infrastructures pour les stades, les stations de transport en commun, ou encore les gares ferroviaires.

Un partenaire majeur pour le relais Starlink ?

Pour le moment, Tesla n’a pas donné plus de détail quant à cette installation à la station de Superchargeurs de London dans la province canadienne de l’Ontario. Mais déjà, des spéculations arrivent en nombre. Le projet Starlink de SpaceX vise à offrir un Internet mondial par satellite, et les latitudes les plus élevées – autrement dit dans l’hémisphère nord – seront les premières à disposer de la couverture.

Avec Landmark Dividend et ses antennes relais, peut-être que Tesla prévoit de couvrir l’ensemble de son réseau de Superchargeurs avec le « Vortex Macro » en guise de récepteur Starlink.

Possible rachat par Tesla ?

En approfondissant encore dans le sujet, on peut se demander si Landmark Dividend ne pourrait pas encore plus être important, et si Tesla ne serait pas en phase de racheter l’entreprise. En effet, dans la rubrique « Nouvelles et perspectives » de son site internet, Landmark Dividend évoque le sujet du futur des bornes de recharge pour véhicules électriques.

« Pour soutenir le passage de la demande des véhicules traditionnels/hybrides aux voitures électriques rechargeables, notre infrastructure automobile nécessite un changement radical » écrit l’entreprise sur une note de blog, avant d’ajouter que « malgré les progrès actuels, il reste encore beaucoup de travail à faire pour moderniser notre infrastructure afin de soutenir la montée des véhicules électriques ».

L’article en vient à parler des recherches en matière d’infrastructure de recharge sans fil. « Avec cette nouvelle technologie, il n’est pas nécessaire de s’occuper des câbles, des ports ou du bouton permettant d’ouvrir la trappe : tout ce que le conducteur doit faire, c’est se garer à moins de six pouces d’un chargeur spécialement conçu et attendre qu’un voyant devienne vert » indiquait Landmark Dividend.

S’agit-il d’un domaine auquel l’entreprise souhaite miser une partie de ses investissements ? Travailleront-ils de pair avec Tesla ? Des éléments le laissent penser. « Ce n’est pas un secret que les bornes de recharge représentent une opportunité commerciale unique, car il y a de l’argent à gagner dans leur construction et leur fonctionnement », pouvions-nous lire dans l’article.