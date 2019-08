On connait enfin le prix de l’abonnement Apple Arcade

Apple Arcade affiche son tarif

En mars dernier, Apple officialisait son service de jeux vidéo par abonnement, baptisé en toute sobriété : Apple Arcade. Pas de streaming ici, mais un système de téléchargement (à la manière du Xbox Game Pass), ce qui permettra (entre autres) aux joueurs de jouer hors-ligne. Les publicités n’auront également pas leur place sur Arcade et les jeux ne proposeront pas d’achats intégrés.

Depuis quelques jours, certains heureux élus ont accès à la version « early access » de ce même Apple Arcade, qui sera donc disponible prochainement sur les terminaux iOS, mais aussi sur Apple TV et sur Mac évidemment. L’occasion de tester le service… mais aussi de découvrir son tarif, qui sera donc, d’après 9to5mac, de 4,99 dollars/mois. Une information cachée dans un message promotionnel au sein de l’application AppStore.

A noter que le programme early access est proposée par Apple au prix symbolique de 0,49 dollars par mois, avec un mois d’essai gratuit. Évidemment, il ne s’agit pas encore du tarif « officiel », et ce dernier sera vraisemblablement annoncé par le principal intéressé le 10 septembre prochain, date à laquelle Apple devrait tenir une keynote spéciale pour présenter notamment sa nouvelle génération d’iPhone.

De l’abonnement à gogo en fin d’année…

Du côté des gamers, l’offre de jeux vidéo par abonnement s’annonce assez énorme en fin d’année, avec cet Apple Arcade d’une part, mais aussi les services PlayStation Now et Xbox Game Pass déjà disponibles. A cela s’ajoutera un certain Google Stadia, qui repose pour sa part sur le streaming, sans oublier le groupe Ubisoft qui va lancer UPlay+. Du côté de chez Electronic Arts, on propose déjà EA Access, sur PC, Xbox One et PS4.

Reste à savoir maintenant lesquels parviendront réellement à retenir l’attention des joueurs, car il est évident que ces derniers ne sont pas prêts à payer plus de 5 abonnements pour assouvir leur soif de gaming… Sans compter le fait que la plupart des joueurs sont également abonnés à Netflix, Spotify, Deezer, Apple Music et bientôt Disney+…