Ubisoft dévoile la liste des jeux qui seront sur son service d’abonnement Uplay+

Si vous avez suivit l’E3 2019 à nos côtés, vous avez sans doute entendu parler d’Uplay+, un service d’abonnement en ligne qui fut annoncé pendant la conférence UbiE3 en juin dernier à Los Angeles. Un service proposé par l’éditeur français pour jouer en illimité à plus de 100 jeux sur PC, puis, plus tard sur Google Stadia lors de son lancement en novembre. Aujourd’hui, Ubisoft dévoile cette liste qui culmine finalement à 108 titres !

Les grands classiques d’Ubisoft à porter de main !

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de suivre l’E3, le service Uplay+ d’Ubisoft proposera aux joueurs de jouer en illimité à une sélection de jeux pour la somme de 14,99€ par mois. Les joueurs auront ainsi accès à des jeux récents ainsi qu’à de vieux titres d’Ubisoft. L’éditeur français annonce que son catalogue permettra plus de 4000h de jeu ! Uplay+ sera lancé le 3 septembre 2019 et le service sera gratuit jusqu’au 30 septembre pour fêter sa sortie et permettre à de nombreux joueurs de le tester.

Uplay+ : Quel est le programme ?

C’est au total 108 jeux qui seront disponibles dès le lancement d’Uplay+ en septembre prochain (en comptant les jeux pas encore disponibles, mais qui seront intégrés day one dans le service). Parmi eux, on citera Watch Dogs Legion, le nouvel opus de la série que nous avons eu la chance de voir à l’E3 et que nous avons classés dans notre top 5 des meilleures surprises de cette année.

Dans cette longue liste, nous pouvons également citer des jeux comme :

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (sortie le 4 octobre 2019)

Gods & Monsters (sortie en février 2020)

Tom Clancy’s The Division 2

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed Unity

FarCry New Dawn – Deluxe Edition

FarCry 5

Watch Dogs 2 Gold Edition

TrackMania Turbo

Trials Rising Gold Edition

Steep

Niveau jeu « retro » il y’aura également de quoi faire avec par exemple :

Rayman 2 : Great Escape

Rayman 3 : Hoodlum Havoc

Splinter Cell Blacklist

Splinter Cell Chaos Theory

Watch Dogs

FarCry

FarCry 2

FarCry 3

FarCry 4

Beyond Good & Evil

Prince of Persia : Les Sables du Temps

Si vous souhaitez découvrir la liste des 108 jeux, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel d’Ubisoft.