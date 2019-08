On connait la date de retour de la série Elite sur Netflix

La série Elite n’en a pas encore fini avec vous sur Netflix. Après une première saison lancée le 9 octobre 2018, les fils à papa espagnols vont donc faire leur retour sur la plateforme de streaming vidéo. Netflix vient de donner les différentes informations que l’on attendait avec impatience.

Elite, retour à « Las Encinas »

La série va donc faire son retour sur Netflix le 6 septembre prochain, moins d’un an après la première saison et juste à temps pour la rentrée scolaire. La série Elite sera donc de retour avec un programme toujours plus sulfureux si on en croit la bande-annonce qui annonce la couleur : rouge. Avec la musique « Assassin » de Nightcore remixée, et dans une ambiance à la fois tamisée et électrique, on comprend que les personnages de la série ont encore beaucoup de secrets que l’on va pouvoir découvrir dans quelques semaines.

Polo, un des personnages principaux, lâche en effet un regard lourd de sous-entendus, sur ce qu’il pourrait bien ne pas nous avoir encore dit. Comme la première saison, tout devrait pivoter autour de trois axes majeurs : sexe, violence et argent. Si vous n’avez pas vu la première saison, mieux vaut arrêter là votre lecture. On donne quelques spoilers sur la saison 1 après la vidéo.

Pour rappel, à la fin de la première saison, Marina (Maria Pedraza) était tuée et Nano (Jaime Lorente) était arrêté à tort. Il était abandonné par son frère Samuel (Itzan Escamilla), fou d’amour pour la jeune femme.

Ce teaser permet aussi de découvrir quelques nouveaux acteurs au programme : Valerio, Caytena et Rebeca, qui seront respectivement joués par Jorge Lopez, Georgina Amoró et Claudio Salas. Des acteurs qui commencent déjà à avoir une petite réputation… On va bientôt savoir si celle-ci est méritée ou non. En attendant, vous pouvez encore profiter un peu des vacances !