OnePlus : ça se précise pour les écouteurs sans fils

Cela fait quelques semaines que les médias évoquent la possibilité qu’au mois de juillet, OnePlus présente un nouveau smartphone : le OnePlus Z. Il s’agirait d’un appareil milieu de gamme qui devrait bénéficier de certaines des fonctionnalités du OnePlus 8, mais dont le prix devrait être plus raisonnable. Mais en plus de ce nouvel appareil, OnePlus serait également en train de préparer le lancement d’écouteurs sans fil, qui seront des concurrents des AirPods d’Apple.

Et aujourd’hui, cela se précise grâce à la beta d’Android 11. Comme vous le savez peut-être déjà, Google vient de publier la première beta de la prochaine mouture de son système d’exploitation. Bien qu’il ne s’agisse pas encore de la version finale, celle-ci est plus stable que les preview, et il est maintenant possible de tester Android 11 sur des appareils non-Pixel, dont le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Dans un article publié il y a quelques jours, nos confrères de XDA évoquent des références à un nouveau produit qui pourrait être appelé « OnePlus Pods » dans le code de cette beta d’Android 11 pour les smartphones de OnePlus.

De vrais concurrents des AirPods d’Apple ?

Pour rappel, OnePlus propose déjà ses écouteurs « OnePlus Bullet Wireless ». Ceux-ci se connectent aux smartphones avec une liaison sans fil, mais il y a un fil qui relie les deux écouteurs. En revanche, d’après XDA, les « OnePlus Pods » qui pourraient être dévoilés au mois de juillet seraient de vrais écouteurs sans fil comme les AirPods d’Apple. Les éléments de code évoqués par le site suggèrent aussi qu’il y aura une commande qui permettra de contrôler la lecture de musique sur ces écouteurs sans fil, et OnePlus devrait proposer une fonctionnalité qui permettra de retrouver ceux-ci facilement. Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit pas d’une information officielle. De ce fait, celle-ci est encore à considérer avec une certaine réserve.

En tout cas, ces nouveaux écouteurs pourraient se vendre relativement bien. En effet, le marché des wearables (qui inclut les écouteurs sans fil et les montres connectées) est en pleine croissance. Et alors que les ventes de smartphones vont baisser cette année, celles des produits wearables continueront à croître (même si la croissance aurait été nettement meilleure sans la pandémie).