Et si on vous payait pour regarder Netflix ?

Si vous êtes passionné de cinéma et de télévision, sachez que la plateforme du géant de la vidéo à la demande est en quête régulièrement de profil d’analyste éditorial. En gros, on vous paye pour visionner des séries et écrire ce que vous en pensez…

Vous passez déjà vos journées à regarder Netflix ? Des séries haut de gamme aux documentaires totalement inconnus, vous regardez tout ce qui vous tombe sous la dent ? Vos amis s’inquiètent un peu pour vous et vous conseillent de décrocher de temps en temps ? Il est peut-être temps de regarder du côté de Netflix pour chercher un boulot. Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable ?

Un poste d’analyste éditorial

La plateforme a mis en ligne il y a quelques jours une annonce pour un poste « d’analyste éditorial ». A quoi correspond exactement cet emploi ? Il faudra bien sûr regarder des séries et des films de la plateforme. Un peu de tout mais avec l’accent sur le contenu original. Ensuite, ce contenu devra être annoté, évalué, analysé… Bref réaliser des fiches les plus complètes possibles pour aider les autres utilisateurs à s’y retrouver ensuite sur la plateforme du géant de la vidéo à la demande.

Quelques légers prérequis sont toutefois nécessaires. Bien sûr, il faut être « passionné de cinéma et de télévision« . On s’en doutait. Mais, vous devez aussi avoir une certaine connaissance du monde du divertissement, des acteurs et des enjeux. L’anglais est une obligation puisque le poste est basé à Los Angeles. Enfin, il faudra aussi être « capable d’être d’une grande objectivité, d’écrire efficacement en prêtant attention aux détails, être rapide et capable de travailler en équipe« . Petite précision, le tarif n’est pas indiqué.

Bon on a toutefois une mauvaise nouvelle. L’offre initiale n’est actuellement plus disponible. On ignore s’il s’agissait d’un bug ou d’une recherche qui a reçu beaucoup trop de candidatures. Dans le doute, vous pouvez tout de même tenter votre chance ou garder un œil sur les postes sur le site de Netflix. Si vous êtes bilingue japonais, un poste identique vous attend d’ailleurs sur la plateforme.