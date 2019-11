One Hyper : Motorola se lance dans la caméra pop-up !

L’actualité de Motorola au sujet de son smartphone pliable avait caché une nouveauté plus imminente. La semaine prochaine, le 3 décembre plus précisément, la firme américaine a donné rendez-vous à la presse au Brésil pour y dévoiler un tout nouveau smartphone.

L’annonce de la date de présentation a été faite ces dernières heures, et a permis d’officialiser un point qui demeurait encore une rumeur : son nouveau smartphone – baptisé One Hyper – proposera une caméra pop-up, une technologie en « tiroir » qui s’anime déjà chez Oppo et OnePlus notamment. Pour rappel, sa présence est une solution pour permettre à l’écran du smartphone d’épouser l’intégralité de la face avant, en délaissant l’encoche ou le poinçon qui loge habituellement la caméra frontale.

Le Motorola One Hyper aura une caméra pop-up particulière

Cela faisait des années que Motorola n’avait pas autant fait parler de lui dans la presse. Il faut dire que depuis la présentation de son Razr, et la publication de nouveaux brevets sur la conception d’une deuxième génération de son smartphone clapet à écran pliable, la marque a eu fait couler de l’encre.

Mais c’était aussi un moyen contourné de se placer sur le devant de la scène, et espérer lancer un nouveau smartphone sous le feu des projecteurs. Son prochain « One Hyper », venant compléter la gamme en « One » (One, One Power, One Vision, One Action, One Zoom et One Macro), sera le premier smartphone de la marque à proposer une caméra pop-up. Et malgré le fait que cette technologie ne soit plus si originale que cela, elle devrait tout de même faire parler d’elle : la conception choisie par Motorola possède une originalité.

En effet, la caméra ne se loge pas directement dans le form factor du smartphone. Motorola a préféré loger le petit module dans le principal, logeant les capteurs principaux, sur le dos de l’appareil. Ainsi, la caméra sortira depuis l’arrière du smartphone, avec une orientation naturellement tournée vers l’avant. Vous pouvez découvrir ceci grâce à des photos provenant de nos confrères de ProAndroid.com.

Des caractéristiques assez classiques pour un smartphone

Néanmoins, les nouveautés attendues sur ce nouveau One Hyper sont assez limitées. Selon certains médias, une bande lumineuse entourera le lecteur d’empreinte digitale sur le dos du smartphone. Autrement, ses caractéristiques techniques seront plutôt classiques, et situeront le smartphone parmi les modèles de milieu de gamme.

La fameuse caméra pop-up devrait contenir un capteur de 32 MP tout de même, et la caméra principale sera un module de 64 MP. Le processeur du One Hyper sera un Snapdragon 675, et il devrait être couplé à une mémoire vive de 4 Go. Pour le reste, il faudra patienter jusqu’au 3 décembre prochain.