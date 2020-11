Le troisième – et certainement dernier – événement de la série des keynotes Apple de fin d’année est désormais programmé pour le 10 novembre. Apple vient de communiquer à son sujet pour annoncer ce qui devrait très certainement être l’arrivée des nouveaux Mac sous processeurs ARM, et de potentielles nouveautés comme les AirPods Studio et les AirTags.

Prochain keynote Apple : Le 10 Novembre à 19 heures (heure française)

Son nom : « One More Thing »

À suivre sur le site d’Apple ou sur YouTube

Cet Apple Event marquera un événement historique : celui du premier MacBook livré sans processeur Intel. Son fournisseur historique depuis 2005 va progressivement laisser la place à l’architecture ARM, et notamment la puce maison déjà présente sur les iPhone 12 : l’A14.

Apple Silicon de son nom, sur les Mac, rapprochera plus que jamais la gamme d’ordinateurs avec celle des smartphones et tablettes, pour un écosystème et des applications compatibles sur chaque appareil.

À quoi s’attendre lors de l’Apple Event du 10 novembre

En plus d’un nouveau MacBook (information à confirmer le 10 novembre bien sûr), le prochain keynote pourrait être l’occasion de voir arriver la version définitive de macOS 11 (en bêta publique depuis le 30 octobre). La nouvelle version du système d’exploitation intégrerait un nouveau design, un traducteur intégré pour Safari et une nouvelle application Messages. L’ensemble promet d’être plus fluide et moins énergivore.

En parallèle aux ordinateurs, les rumeurs autour des nouveautés Apple cette année possèdent encore leur lot de produits qui n’ont pas été dévoilés. Ce troisième événement depuis la rentrée pourrait donner une logique à la sortie d’appareils comme les AirPods Studio et les AirTags, qui n’ont pas été présentés au moment de l’annonce des nouveaux iPhone 12.

Pour rappel, les AirPods Studio concernent l’arrivée d’un nouveau casque audio Bluetooth dans la gamme Apple, remplaçant en quelque sorte les casques Beats qu’Apple intégrait à son Store depuis quelques années.

Les AirTags, de leur côté, toute la communauté d’Apple l’évoque depuis la rentrée. Il s’agira là de la présentation de petits modules à attacher à ses objets du quotidien pour pouvoir les traquer rapidement et ne jamais les perdre. Des sortes de balises de localisation qu’Apple semble préparer depuis un an.

Chose intéressante à noter pour finir : Apple utilise à nouveau l’expression rendue populaire par Steve Jobs : « One More Thing ». Comme le rappellent nos confrères de The Verge, la marque à la pomme ne l’avait plus utilisée depuis la sortie des iPhone X.