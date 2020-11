One more thing : Microsoft pourrait avoir confirmé l’arrivée d’Apple Silicon sans le vouloir

Apple l’a officialisé, le 10 novembre prochain se tiendra un nouveau keynote sous le nom « One More Thing ». Après la WWDC, le keynote de septembre, et celui d’octobre, Apple revient avec un quatrième événement majeur cette année. Et malgré que ce soit le dernier, ce keynote pourrait bien marquer l’histoire de la firme de Cupertino. En termes de produits, nous ne pouvons pas l’affirmer, mais la firme de Cupertino pourrait présenter son premier casque audio AirPods Studio, ainsi que les AirTags.

Mais la grande nouveauté pourrait être Apple Silicon. Le 22 juin dernier, lors de la WWDC, la société a présenté les Apple Silicon, des processeurs SoC et SIP utilisant l’architecture ARM conçue en interne. Pour le moment, aucune machine n’intègre ces nouveaux processeurs. Le 10 novembre prochain, Apple pourrait justement présenter de nouvelles versions pour ses MacBook avec ces nouveaux processeurs ARM.

Microsoft vend la mèche ?

Si rien n’a été confirmé par le GAFA, de nombreux indices nous confortent dans cette idée. Dernièrement, Microsoft a déployé une version bêta d’Office 16.43 optimisée pour les appareils Apple Silicon. Microsoft Office est un argument de taille pour effectuer la transition vers Apple Silicon. En juin dernier, Apple a utilisé dans ses exemples des versions de PowerPoint et Excel capables de fonctionner avec les puces Apple Silicon.

La semaine prochaine, tout nous pousse à croire que Microsoft et Adobe seront de retour à Cupertino pour présenter leurs logiciels fonctionnant grâce aux processeurs ARM qu’Apple aura présentés. Pour le moment, il est encore trop tôt pour l’affirmer, mais également pour savoir si Apple Silicon sera proposé par défaut ou en option aux actuels processeurs Intel. Si vous voulez en savoir plus sur les potentielles annonces qui pourraient avoir lieu lors de l’événement « One More Thing », nous avons concocté un guide complet qui rassemble toutes les rumeurs les plus fondées.