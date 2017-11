Le OnePlus 5T est disponible

Le nouveau smartphone de OnePlus sort aujourd’hui. Avec son format 18:9 et son rapport qualité/prix, le OnePlus 5T est bien décidé à conserver son surnom de « tueur de haut de gamme ».

Dévoilé il y a moins d’une semaine lors de l’événement « A New View » de OnePlus, le OnePlus 5T a fait sensation. Déclinaison du très réussi OnePlus 5, le OP5T reprend ce qui a fait le succès de son prédécesseur et s’offre un design repensé avec un écran au format 18:9.

Un écran borderless pour coller aux standards des haut de gamme actuels…

C’est la principale nouveauté de ce OnePlus 5T. Son design borderless et le passage au format 18:9 ont entraîné plusieurs changements, on pense notamment au lecteur d’empreintes digitales qui a été déplacé à l’arrière du smartphone. L’écran du OnePlus 5T, plus grand que celui de son prédécesseur (6 pouces pour le OP5T contre 5,5 pouces pour le OP5) occupe 80,5% de la façade contre 73% pour le OnePlus 5. Ce dernier profite toujours de la technologie AMOLED qui offre un taux de contraste quasi infini et profite d’une définition Full HD+ (2 160 x 1 080 pixels). Une définition identique à celle du Huawei Mate 10 Pro, un smartphone que vous pouvez retrouver en test sur Presse-citron.

Un changement qui permet à OnePlus de se rapprocher de ses principaux concurrents sur le marché du haut de gamme. Le format 18:9 est en effet LA tendance de cette année 2017 et tend à s’imposer comme le nouveau format de référence. Comme le OnePlus 5, le nouveau smartphone de OnePlus ne bénéficie toujours pas de la certification IP67.

Dévoilé quelques mois à peine après le OnePlus 5, il ne fallait pas s’attendre à une révolution technique et en dehors du changement de format, le OnePlus 5T est proche de son prédécesseur. On retrouve le SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 835. Ce dernier pourra toujours s’appuyer sur 6 ou 8 Go de RAM est une mémoire interne de 64 Go ou 128 Go de mémoire interne.

Enfin, une batterie de 3 300 mAh est toujours présente avec la technologie Dash Charge.

Concernant la partie photo, il y a du nouveau au niveau du double capteur photo. OnePlus annonce que son dernier modèle profite de performances améliorées en condition de faible éclairage.

Le OnePlus 5T est équipé du même capteur principal, mais dispose d’un appareil photo secondaire amélioré. Ce dernier est doté d’une ouverture de f/1,7 et d’une technologie qui combine 4 pixels en un seul. Le fabricant annonce des performances de « haut niveau » à faible éclairage.

Le mode Portrait profite de son côté d’améliorations logicielles. Nous avions évoqué ces nouveautés lors de la présentation du OnePlus 5T.

… et faire mal à la concurrence ?

Livré avec Android 7.1.1 Nougat (en attendant Android 8.0 Oreo début 2018), le OnePlus 5T est proposé au prix de 499 euros pour la version 64/6 Go et 549 euros pour la version 128/8 Go. Des prix identiques à ceux du OnePlus 5.

Une décision qui pourrait permettre à OnePlus de conserver sa réputation de « tueur de smartphone de haut de gamme » et au OnePlus 5T de se faire une place de choix sous le sapin.

Le nouveau smartphone de OnePlus est disponible dès aujourd’hui sur oneplus.net et chez Colette (213 rue Saint Honoré, 75001 Paris) à partir de 15H00. À noter que « des cadeaux seront offerts aux premiers acheteurs ». Et si vous n’êtes pas pressé, Presse-citron vous proposera très prochainement un test du dernier smartphone de OnePlus.

La fiche technique du OnePlus 5T :