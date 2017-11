OnePlus 5T : OnePlus passe au format 18:9

OnePlus vient de dévoiler son nouveau modèle, le 5T. Plus qu’une variante, ce nouveau modèle se démarque de son prédécesseur avec la présence d’un écran borderless 18:9.

C’est l’événement smartphone de cette fin d’année 2017, OnePlus a décidé de présenter son nouveau flagship, le OnePlus 5T. Ce nouveau smartphone haut de gamme vient d’être dévoilé du côté de New York à l’occasion d’une conférence intitulée « A New View ».

Un OnePlus 5 avec un grand écran sans bordure ? Pas seulement

Présenté comme une « version améliorée du OnePlus 5 », le OnePlus 5T se démarque de son prédécesseur avec la présence d’un écran Full Optic AMOLED de 6 pouces avec un rapport hauteur/largeur 18:9. Ce format doit offrir « une expérience d’affichage plus immersive » tout en conservant un format similaire à celui du OnePlus 5.

L’écran AMOLED de 6 pouces du OnePlus 5T occupe 80,5% de la façade, contre 73% pour le OnePlus 5 (5,5 pouces).

Ce nouvel écran embarque la technologie Sunlight Display, une nouveauté qui doit permettre à l’écran de s’adapter automatiquement aux lumières fortes et permettre de profiter d’une bonne lisibilité même en plein soleil. Autre amélioration liée à l’écran, le OnePlus 5T prend en charge plusieurs profils de couleur, dont les modes sRGB et DCI-P3.

Le nouveau design sans bord du OnePlus 5T a également des conséquences au niveau du lecteur d’empreintes digitales. Ce dernier a été déplacé à l’arrière de l’appareil. On notera également la présence d’un boitier monocoque entièrement en aluminium.

À l’intérieur du smartphone, le OnePlus 5T reprend ce qui a fait le succès du OnePlus 5 et pourra s’appuyer sur un processeur Qualcomm Snapdragon 835, bien épaulé par 6 ou 8 Go de RAM LPDDR4X et un espace de stockage de 64 ou 128 Go (UFS 2.1). Des spécifications qui permettent au OP5T de se positionner sur le segment haut de gamme.

Photo : OnePlus annonce de meilleures performances en condition de faible éclairage

Si les entrailles du smartphone n’évoluent pas, il y a du nouveau au niveau du double capteur photo. OnePlus annonce que son dernier modèle profite de performances améliorées en condition de faible éclairage. Le OnePlus 5T est équipé du même capteur principal que le OnePlus 5, un smartphone que nous avons testé sur Presse-citron, mais le 5Tdispose d’un appareil photo secondaire amélioré doté d’une ouverture de f/1,7 et une technologie qui combine 4 pixels en un seul. Le fabricant annonce des performances de « haut niveau » à faible éclairage.

On notera également que le mode Portrait profite d’améliorations logicielles dans le but « d’optimiser la réduction du bruit ». OnePlus nous a expliqué que ces « améliorations sont rendues possibles par l’intermédiaire de nouveaux algorithmes multi-images qui comparent différentes images d’une scène commune dans le but d’éliminer les incohérences et d’affiner la netteté générale des portraits. » Les premiers tests et retours permettront de savoir si le OnePlus 5T se démarque vraiment de son prédécesseur, un modèle qui nous avait bluffé mais qui avait encore une marge de progression sur la photo.

Le fondateur et directeur général de OnePlus Pete Lau semble d’ailleurs être d’accord avec notre constat et explique : « Les commentaires sur le OnePlus 5 ont été très positifs, néanmoins il y a encore lieu d’améliorer certains aspects dans l’optique de proposer une meilleure expérience utilisateur ».

Une bouffée d’air frais pour OxygenOS

Outre la partie hardware, OnePlus annonce également des améliorations sur la partie software et sa surcouche OxygenOS. OnePlus annonce que la nouvelle plateforme OxygenOS vient simplifier le processus de développement logiciel, une modification qui doit permettre des mises à jour plus rapides.

OnePlus espère également faire concurrence à Face ID, la reconnaissance faciale des iPhone X, avec sa fonctionnalité de déverrouillage par reconnaissance faciale. La marque la présente comme « une des plus rapides équipant les téléphones Android » et annonce que sa fonctionnalité utilise plus de 100 points d’identification des traits du visage pour déverrouiller le OnePlus 5T.

Malheureusement, il faudra se contenter d’Android 7.1.1 Nougat lors de la sortie du OnePlus 5T. Le passage vers Android 8.0 Oreo est prévu pour début 2018.

Concernant l’autonomie, le OP5 nous avait séduits et son successeur débarque lui aussi avec une batterie de 3 300 mAh. On sera curieux de voir si le nouvel écran a un impact significatif sur l’autonomie du smartphone qui pourra toujours s’appuyer sur le Dash Charge. Cette technologie permet de récupérer une journée d’autonomie en une demi-heure, précise OnePlus.

Prix et disponibilité du OnePlus 5T

Dernier point important concernant le OnePlus 5T, son prix et sa disponibilité. On savait déjà que le OnePlus 5T serait disponible sur le site OnePlus.net aux États-Unis et en Europe dès le 21 novembre. OnePlus a annoncé que son nouveau modèle sera disponible au même prix que le OnePlus 5 et serait proposé avec une capacité de stockage de 64 Go (499 euros) ou 128 Go (559 euros) version Midnight Black).

À noter que si vous êtes sur Paris, un popup store sera tenu chez Colette le 21 novembre de 15h00 à 19h00.

Le OnePlus 5T sous toutes les coutures