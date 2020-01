OnePlus 8 Lite : le smartphone abordable aurait 3 caméras sur le dos

Bien qu’on ne connaisse pas encore la date de présentation des successeurs du OnePlus 7 et du OnePlus 7 Pro, les rumeurs concernant ceux-ci sont déjà nombreuses sur la toile.

Et de plus en plus de sources suggèrent qu’en plus du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro, le constructeur présenterait également une version plus abordable : le OnePlus 8 Lite.

Un smartphone OnePlus moins cher que la version standard

Par ailleurs, même si OnePlus n’a pas encore confirmé l’existence de cette troisième variante, des images présumées de celles-ci ont déjà fuité sur la toile.

Récemment, une maquette représentant un appareil qui pourrait être le OnePlus 8 Lite a même fuité sur la toile (via une vidéo postée sur les réseaux sociaux chinois).

Et si cela ne révèle pas grand-chose sur la fiche technique, l’image en question suggère cependant que le OnePlus 8 Lite aura trois caméras sur le dos.

D’autres sources, dont le compte Twitter OneLeaks (l’une des sources de fuites les plus citées par les médias), avaient laissé entendre que ce smartphone abordable n’aurait que deux caméras sur le dos du OnePlus 8 Lite.

As a little Eye Candy, my #OnePlus8Lite leak updated accordingly, in order to match today's prototype…

You're welcome…😋 pic.twitter.com/xupctBte7X — Steve H.McFly (@OnLeaks) January 5, 2020

Mais après l’apparition des nouvelles images sur la toile, OneLeaks a révisé son rendu afin de tenir compte de cette information.

Sinon, d’après d’autres sources évoquées par Android Authority, les trois caméras sur le dos du OnePlus 8 Lite pourraient être un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra-grand angle de 16 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels.

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations sont encore non-officielles. Et les pincettes sont donc de rigueur.

Ce qui est certain, c’est que OnePlus a tout intérêt à proposer une version abordable de son prochain smartphone, étant donné que Samsung et Apple pourraient, eux aussi, s’attaquer plus sérieusement à ce segment, cette année.

Pour rappel, Samsung a déjà officialisé le Galaxy S10 Lite et le Note 10 Lite, des versions abordables des deux appareils haut de gamme lancés en 2019. Et d’après les rumeurs, Apple s’apprêterait à dévoiler deux successeurs de l’iPhone SE.