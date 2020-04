OnePlus aurait l’intention de lancer le OnePlus Z au mois de juillet

Il y a quelques semaines, OnePlus a officialisé ses nouveaux smartphones haut de gamme, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Avec leurs fiches techniques, ces deux smartphones entrent en concurrence directe avec les modèles comme le Mi 10 et le Mi 10 Pro de Xiaomi, ou bien les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra de Samsung.

Mais de nombreuses rumeurs ont également suggéré que cette année, OnePlus pourrait lancer un smartphone de gamme intermédiaire qui, malgré des caractéristiques intéressantes, aurait un prix plus abordable.

Et cette semaine, cela se précise. Le site Mashable (l’édition indienne) a récemment publié un article qui relaie une information publiée par le compte Twitter @MaxJmb, une source de « fuites » qui est régulièrement citée par les médias.

La publication inclut une image qui pourrait être un teaser que OnePlus a prévu afin d’annoncer la présentation du OnePlus Z pour le mois de juillet 2020.

Cette image suggère que le OnePlus Z devrait avoir un écran borderless sur lequel un trou a été percé pour la caméra frontale (une tendance dans l’industrie).

Un smartphone plus abordable ?

Sinon, l’article de Mashable indique que le OnePlus Z devrait avoir un écran de 6,4 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le processeur utilisé serait le MediaTek Dimensity 1000 5G. Et pour la photo et la vidéo, le OnePlus Z aurait une caméra principale de 48 mégapixels sur le dos, accompagnée d’un téléphoto de 16 mégapixels et d’un troisième capteur de 12 mégapixels. L’appareil utiliserait une batterie de 4 000 mAh qui serait compatible avec la technologie de recharge rapide Warp Charge 30T (30W).

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations sont à considérer avec une extrême prudence étant donné que celles-ci ne proviennent pas d’une source officielle. Néanmoins, un modèle milieu de gamme pourrait permettre à OnePlus de satisfaire une partie de ses fans qui ne recherchent pas forcément un smartphone haut de gamme et assez coûteux comme le OnePlus 8 ou le OnePlus 8 Pro, mais plutôt un smartphone abordable avec quelques caractéristiques d’appareil premium. La concurrence sur le segment milieu de gamme est d’autant plus importante cette année puisqu’Apple a récemment lancé l’iPhone SE(2020), un iPhone abordable et compact, mais qui est doté du même processeur que l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro.