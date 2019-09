Google Pay sera concurrencé par OnePlus dès 2020

On connaît l’émergence des banques en ligne et des néobanques, telles que N26. Mais au sein des marques de smartphones, la vague de la fintech se traduit également par leur sortie respective d’application de paiement. Grâce à leur puce NFC, les smartphones peuvent aujourd’hui remplacer une carte bancaire. Après Samsung Pay, Apple Pay et Google Pay, c’est au tour de OnePlus de développer sa solution de paiement sans contact.

La nouvelle a été annoncée en fin de conférence, lors d’un événement le jeudi 26 septembre en Inde. OnePlus y était venu pour y présenter son nouveau OnePlus 7T, mais également sa nouvelle télévision. Finalement, bien que toutes les informations sur les deux produits avaient déjà été confirmées plus tôt, la planification de OnePlus Pay pour 2020 fut une surprise.

OnePlus Pay, pour quand ?

L’annonce n’a pas été faite en Inde pour rien. Dans le pays, le système de paiement sans contact par téléphone s’est très rapidement démocratisé. Il ne serait donc pas surprenant que OnePlus lance son service sur le territoire pour commencer, avant de couvrir d’autres pays.

Mais OnePlus n’a pas choisi de donner davantage d’information à ce sujet. Il faudra pour l’heure se tourner vers les rumeurs. La plus réaliste serait de voir la sortie de l’application de paiement à l’occasion du prochain événement de la marque, tel que le lancement du prochain OnePlus 8, normalement prévu pour le mois de mai de l’année prochaine.

Autrement, OnePlus a d’ores et déjà prévu une autre keynote pour le lancement de son OnePlus 7T en Europe. Cet événement se déroulera à Londres, le 10 octobre prochain. Aurons-nous l’occasion d’en savoir plus sur le service, et de son lancement européen ?