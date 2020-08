Oppo envisage peut-être de remplacer le Wifi par du Lifi

Cela fait des années que les médias évoquent le Lifi, une technologie qui pourrait remplacer le Wifi ou coexister avec celui-ci. Contrairement au Wifi qui utilise des ondes radio, le Lifi utilise des ondes lumineuses et pourrait permettre des transferts de données plus rapides. Mais pour le moment, les acteurs du marché des smartphones n’ont pas encore adopté cette technologie.

La bonne nouvelle, c’est que visiblement, Oppo réfléchit déjà à comment il pourrait prendre en charge le Lifi sur ses smartphones. Dans un article publié cette semaine, nos confrères d’Android Authority relaient un article de LetsGoDigital, qui affirme avoir découvert un brevet d’Oppo concernant cette technologie.

Plus précisément, le brevet décrit un smartphone avec des capteurs disposés sur le dos et/ou sur la tranche supérieure et qui permettraient donc à l’appareil de prendre en charge la connectivité Lifi. Oppo aurait également imaginé un dispositif d’isolation qui permettrait à la communication Lifi de ne pas être perturbée par les variations de la lumière ambiante.

Le successeur du Wifi ?

Si le Lifi ne peut pas traverser les murs, contrairement au Wifi, cette technologie qui utiliserait des lampes pourrait en revanche permettre des transferts de données plus rapides, et pourrait aussi réduire les risques de congestion du réseau.

Mais pour le moment, rien ne garantit qu’Oppo est bel est bien en train de développer un smartphone équipé d’un module Lifi. En effet, les entreprises de cette taille peuvent avoir de très nombreuses propriétés intellectuelles, mais ne les utilisent pas toutes. En tout cas, le brevet prouve qu’Oppo est en train d’anticiper le passage vers cette nouvelle technologie.

On notera aussi qu’Oppo investit beaucoup d’argent dans la recherche et le développement. Fin 2019, celui-ci annonçait qu’il prévoit de dépenser 7 milliards de dollars sur trois ans dans ce domaine. Et alors qu’Oppo avait fait ses débuts comme un fabricant de smartphones low cost destinés aux zones rurales de la Chine, aujourd’hui, il s’agit de l’une des marques les plus innovantes du marché mondial du mobile.