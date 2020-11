Oppo fait le teasing d’un smartphone à écran extensible

Alors que les smartphones à écran pliable ne décollent toujours pas, certains constructeurs pensent déjà aux smartphones à écran extensible ou à écran enroulable. Et visiblement, la marque chinoise Oppo pourrait très bientôt présenter un modèle utilisant cette technologie.

En tout cas, c’est ce qui est suggéré par un teaser qu’Oppo vient de publier sur son compte Twitter. Cette publication inclut une affiche pour l’événement Oppo Inno Day qui aura lieu le 17 novembre.

Dans l’affiche, on voit un écran de smartphone qui pourrait très bien être un écran enroulable. De plus, Oppo indique qu’il a exploré de nouvelles formes, et qu’il présentera un nouveau concept phone qui inaugurera une nouvelle ère.

We’ve been exploring new shapes and forms. Find out how your next device feels on November 17th. Streaming live on Twitter from 16:00 (GMT+8). #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/18B5KExupS — OPPO (@oppo) November 16, 2020

Aussi, la publication d’Oppo laisse très peu de place au doute. Mais cela suggèrerait que la marque chinoise va donc zapper les écrans pliables, et passer directement aux smartphones à écran enroulable. Cela permettrait à ce constructeur de se positionner comme l’une des entreprises les plus innovantes dans le marché des mobiles.

D’autres marques sont également intéressées par les écrans enroulables

On notera que Oppo n’est pas le premier constructeur à s’intéresser aux smartphones à écran enroulables ou extensibles. Par exemple, cette année, TCL a déjà présenté un concept profitant de cette technologie. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, l’intérêt de ce type de smartphone serait la surface de l’écran qui est variable.

Your foldable phone is old news.

TCL is developing smartphones that can be rolled and extended pic.twitter.com/qYXxIPHHwn — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 6, 2020

Récemment, de nouvelles vidéos du projet de smartphone enroulable de TCL ont fait apparition sur la toile.

Sinon, LG semble également s’apprêter à lancer un smartphone à écran extensible. Lors de la présentation du LG Wing, la marque coréenne a laissé un petit indice suggérant qu’elle développe déjà ce type de smartphone. Et actuellement, une rumeur indique que LG pourrait lancer ce modèle, dont le nom de code serait B Project, au mois de mars 2021. Par ailleurs, même Samsung serait intéressé par les smartphones à écran enroulable, et préparerait déjà un modèle.

Mais pour le moment, aucun modèle commercial n’est sur le marché. Et on peut déjà se demander comment sera la durabilité des premiers smartphones à écran enroulable (connaitront-ils les mêmes problèmes que les smartphones pliables ?).

De plus, les smartphones à écran enroulable couteront certainement très cher dans un premier temps, ce qui sera un autre obstacle pour les constructeurs.