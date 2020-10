LG pourrait ignorer les smartphones pliables et passer directement aux écrans enroulables

Au mois de septembre, LG a officialisé un smartphone assez particulier : le Wing. Cet appareil a deux écrans, dont un qui est rotatif. Lorsque l’utilisateur fait pivoter l’écran principal de 6,8 pouces à 90°, celui-ci fait apparaitre un second écran de 3,9 pouces.

Et si vous trouviez déjà le Wing étrange ou futuriste (c’est selon les goûts), vous pourriez être encore plus impressionné par le prochain modèle de la marque coréenne. Comme l’ont noté plusieurs médias, lors de la présentation du Wing, LG a subtilement caché un message suggérant qu’il est en train de développer un smartphone à écran enroulable.

Le principe est que lorsque vous avez besoin d’un écran plus large, vous pouvez dérouler une partie de cet écran qui est flexible. Et visiblement, il ne faudra peut-être pas attendre longtemps avant l’arrivée des premiers smartphones à écran enroulable de LG.

Dans un article publié cette semaine, nos confrères d’Android Central relaient le média The Elec qui indique que LG pourrait lancer son premier smartphone à écran enroulable, appelé B Project, au mois e mars 2021. Cette source indique également que cet appareil sera le second de la gamme que le constructeur appelle Explorer Project, qui consiste à proposer de nouveaux formats de smartphones aux utilisateurs.

Sinon, The Elec indique également que cette année, LG compte vendre un total de 26 millions de smartphones, puis 30 millions l’année prochaine. Et si le constructeur coréen devrait confier l’assemblage de certains modèles à des fournisseurs, il compte continuer à assembler les appareils stratégiquement importants, dont le B Project.

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations ne sont pas encore officielles et de ce fait, celles-ci sont à considérer avec une extrême prudence. Ce qui est clair, c’est que LG a décidé de se positionner comme une marque innovante en explorant de nouveaux formats qui distinguent sa marque des concurrents.

En tout cas, LG n’est pas la seule entreprise qui s’intéresse aux smartphones à écrans enroulables puisque le constructeur chinois TCL envisage également de lancer ce type d’appareil. Cette année, d’ailleurs, TCL a dévoilé un concept avec un écran enroulable et a donné l’occasion à quelques journalistes de voir comment le mécanisme fonctionne.

Your foldable phone is old news.

TCL is developing smartphones that can be rolled and extended pic.twitter.com/qYXxIPHHwn

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) March 6, 2020