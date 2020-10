Vidéo : voici à quoi ressembleront les smartphones à écran enroulable

Alors que les smartphones pliables peinent encore à décoller, la marque chinoise TCL songe déjà aux smartphones à écran enroulables. Au mois de mars, le constructeur avait dévoilé deux concepts aux médias : un smartphone pliable qui se plie en trois, ainsi qu’un smartphone à écran enroulable.

À l’instar des smartphones pliables comme le Galaxy Z Fold 2 ou le Huawei Mate X, le smartphone à écran enroulable peut se convertir en une sorte de tablette lorsque la surface de l’écran est étendue.

Your foldable phone is old news.

TCL is developing smartphones that can be rolled and extended pic.twitter.com/qYXxIPHHwn — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) March 6, 2020

Un écran qui s’enroule au lieu de plier

Si ce concept futuriste a impressionné les technophiles, TCL n’indique pas pour le moment quand il compte commercialiser son premier smartphone à écran enroulable. Mais en attendant, de nouvelles vidéos ont fuité sur la toile.

D’après le site TechRadar, les vidéos ci-dessus montreraient un modèle sur lequel TCL travaille actuellement. L’un des prototypes aurait un écran de 4,5 pouces qui peut s’étendre à 6,7 pouces. Cette taille variable pourrait permettre à l’utilisateur d’avoir un appareil qui tient dans sa poche, mais qui peut s’agrandir lorsqu’il souhaite regarder des vidéos, par exemple.

Le premier smartphone à écran enroulable en 2021 ?

D’autre part, il ne faudrait plus attendre très longtemps avant que le premier smartphone à écran enroulable de TCL arrive sur le marché. En effet, d’après une autre source, le constructeur souhaiterait sortir ce modèle le plus tôt possible. En interne, il s’agirait d’une véritable course. Et il est possible que celui-ci arrive dès 2021.

Bien entendu, pour le moment, toutes ces informations sont encore non officielles et donc à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, un smartphone à écran enroulable positionnerait TCL comme l’une des sociétés les plus innovantes sur le marché des smartphones alors que pour le moment, celle-ci est surtout connue pour ses télévisions.

Après, il reste à savoir si les premiers smartphones à écran enroulables seront suffisamment résistants. D’autre part, on peut également se demander combien un smartphone à écran enroulable va coûter.

En effet, actuellement, leurs prix trop élevés font partie des raisons pour lesquelles les smartphones pliables ne décollent pas pour le moment. Néanmoins, plus la production va augmenter, et plus ce type d’appareil devrait devenir accessible pour le consommateur.

D’ailleurs, l’année prochaine, il est possible que d’autres marques lancent leurs premiers smartphones pliables. Par exemple, d’après une rumeur, en 2021, Google pourrait lancer un smartphone à écran pliable, en plus du Pixel 6 et du Pixel 6 XL.

Des brevets d’Apple suggèrent également que la firme de Cupertino s’intéresse à cette technologie. Mais en attendant, c’est surtout Samsung qui mise sur les smartphones pliables. Après avoir lancé le Galaxy Fold en 2019, le géant coréen a lancé le Galaxy Z Flip ainsi que le Galaxy Z Fold 2 cette année. Et des rumeurs circulent déjà au sujet du smartphone pliable que Samsung lancera l’année prochaine.