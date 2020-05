Oppo Find X2 : le smartphone aussi en version Neo et en version Lite

Le groupe chinois Oppo vient tout juste d’officialiser sa nouvelle gamme de smartphone Find X2 Series, qui va venir étoffer la gamme, composée jusqu’à présent par le Find X2 Pro, dont notre test est à retrouver ici. Oppo a ainsi officialisé une version Neo de son Find X2, ainsi qu’une version Lite.

Un Oppo Find X2 Neo

Concernant la version Neo, il s’agit de retrouver un smartphone doté d’une large dalle AMOLED de 6,5″ de diagonale, capable d’afficher une image en 2400 x 1080 pixels, avec une fréquence de 90 Hz. Un écran doté d’un poinçon dans le coin supérieur gauche, dans lequel vient se loger une caméra de 32 mégapixels, sans oublier un capteur d’empreinte digitale sous la dalle.

Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 765 5G, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (en UFS 2.1). Le tout est animé par ColorOS7 (Android 10) et alimenté par une batterie de 4025 mAh, compatible avec la recharge rapide 30W (chargeur fourni).

A l’arrière, un quatuor de capteurs, emmené par un module Sony IMX586 de 48 mégapixels, assisté d’un capteur grand-angle de 8 mégapixels, d’un téléobjectif de 13 mégapixels et d’un objectif monochrome de 2 mégapixels.

Le smartphone Oppo Find X2 aussi en version Lite

De son côté, le Find X2 Lite est doté d’un écran AMOLED de 6,4″ (2400 x 1080 pixels) en 60 Hz, et surmonté d’une petite encoche pour la caméra frontale de 32 mégapixels. Un smartphone animé par un même processeur Snapdragon 765 5G, couplé ici à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

On y retrouve aussi une batterie de 4025 mAh, compatible avec la charge rapide 30W. Côté photo, là encore, quatre capteurs photos, dont un capteur principal Sony IMX586, secondé par un capteur grand-angle de 8 mégapixels, un objectif monochrome de 2 mégapixels et un objectif portrait de 2 mégapixels.

Les deux smartphones Oppo Find X2 Neo et Find X2 Lite sont compatibles avec les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G, et disposent d’une protection d’écran de type Gorilla Glass 5.