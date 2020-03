Oppo Find X2 Pro : on a essayé le concurrent du Galaxy S20 Ultra

Oppo passe à la vitesse supérieure et s’attaque frontalement à Apple, Samsung et Huawei. Son prix et les technologies qu’il embarque font du Find X2 Pro un smartphone ultra haut de gamme. Mais que vaut-il face au Galaxy S20 Ultra, au Mate 30 Pro ou à l’iPhone 11 Pro Max ? S’il est encore trop tôt pour nous prononcer, nous avons tout de même eu la chance de l’essayer. Spoiler alert : nous sommes conquis.

Oppo choisit le cuir vegan

Si le modèle noir en céramique ne se distingue pas vraiment de la concurrence, la version orange en cuir vegan nous a beaucoup séduits. Aussi nous concentrerons notre prise en main sur cette version.

Si de face le Find X2 Pro ressemble à s’y méprendre au Galaxy S20 Ultra, nous saluons l’audace d’Oppo pour les autres éléments de design. Outre le choix du cuir, on soulignera la qualité des finitions, l’ajout d’un petit logo doré et l’intégration du module photo vertical dans le coin supérieur gauche. L’ensemble respire l’élégance et n’a rien à envier aux références du marché.

Malgré un léger embonpoint (207 g) et des mensurations de géant (165,2 x 74,4 x 9,5 mm) le Find X2 Pro reste très agréable en main. Doux au toucher, le cuir offre de nouvelles sensations et supprime définitivement les problèmes de traces de doigts. Une vraie réussite. Pour faciliter l’utilisation à une main, les ingénieurs ont repensé Color OS 7.1 (basé sur Android 10). Les menus les plus importants sont accessibles depuis le centre de l’écran comme sur One UI de Samsung. Non, vraiment on ne voit pas vraiment ce que l’on pourrait reprocher au design de ce Find X2 Pro.

Ecran AMOLED 120 Hz signé Samsung

Inspiré du Galaxy S20 Ultra ce Find X2 Pro ? Et comment ! Samsung fournit la dalle AMOLED poinçonnée de 6,7 pouces (93,1% de la face avant) avec définition QHD+ (3168 x 1440 pixels) et taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si vous voyez une ressemblance avec les smartphones du coréen, c’est donc normal.

Néanmoins, Oppo assure avoir particulièrement travaillé sur le rendu de l’image. Outre la compatibilité HDR10+, son écran Ultra Vision « ultra-immersif » peut restituer un milliard de couleurs. S’il est difficile d’analyser ces données lors d’une prise en main, nous avons tout de même pu apprécier la qualité de ce sublime écran. De quoi faire pâlir Samsung de jalousie ? Nous attendrons un test plus approfondi pour nous prononcer.

Notons enfin qu’avec Motion Clear Oppo promet des vidéos plus fluides. Nous n’avons malheureusement pas pu le vérifier.

Le meilleur appareil photo du marché ?

Oppo n’a pas caché sa fierté en annonçant que DxO Mark avait placé le Find X2 Pro en tête de son classement des meilleurs photophones. Soit. Sur le papier, le modèle est pourtant moins armé que le Galaxy S20 Ultra. Avec trois capteurs et sans ToF, on aurait pu s’attendre à des résultats moins satisfaisants que ceux du mastodonte de Samsung.

Oui mais voilà, Oppo intègre le tout nouveau capteur IMX 689 de Sony (48 mégapixels), un téléobjectif pouvant zoomer jusqu’à x10 et il propose tout un lot de fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle. Nous avons pu prendre quelques clichés avec une version non définitive (voir ci-dessous) et les résultats se révèlent pour le moment très bons (notamment le zoom x5 et x10). Mention spéciale également au mode macro qui fonctionne aussi en zoom x2. Nous vérifierons ces bonnes impressions lors d’un test plus complet.

Disponible en mai pour 1199 euros

Pour le reste, le Find X2 Pro renferme le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.0. Composé de deux batteries, il se distingue surtout par le Super VOOC 2.0. Le système de recharge ultra rapide largement mis en avant par la marque durant ces derniers mois se veut révolutionnaire. Il promet de passer de 0 à 60% en 15 minutes et jusqu’à 100% en 38 minutes.

Bien évidemment, tous ces points restent à vérifier lors d’un test complet. Nous avons toutefois peu de doutes sur le fait que le Find X2 Pro devrait afficher des performances de haut vol.

Le nouveau bijou d’Oppo sera disponible en mai 2020 (sans date précise) en céramique noire et cuir vegan orange. Son tarif de 1199 euros le place en confrontation directe avec le Galaxy S20 Ultra et l’iPhone 11 Pro Max. Le Find X2, lui, ne sera pas vendu en France.