Samsung Galaxy S20 Ultra : Samsung a fait une petite folie avec les caméras

2020 est une année spéciale pour la gamme Galaxy S de Samsung. En effet, au lieu de lancer un Galaxy S11 avec ses variantes, le constructeur coréen est directement passé au Galaxy S20. Et en plus de cela, le constructeur a présenté une variante ultra-haut de gamme, le Samsung Galaxy S20 Ultra, en plus du Galaxy S20 et du Galaxy S20+.

Si les trois appareils ont tous des fiches techniques dignes de modèles premium de 2020, le Galaxy S20 Ultra est le modèle le plus intéressant, mais également le plus cher. En France, il faudra débourser au moins 1 360 euros pour acheter ce modèle.

Mais avec le Galaxy S20 Ultra, vous bénéficiez également de la meilleure configuration possible sur la nouvelle gamme de Samsung, et peut-être même sur le marché. Lors de la présentation de cet appareil, Samsung présente d’ailleurs celui-ci comme un smartphone pour ceux qui veulent une qualité de photos et de vidéos supérieure, mais qui ne veulent pas s’encombrer avec une caméra professionnelle. En effet, le S20 Ultra a 4 caméras sur le dos, dont une caméra principale de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif de 48 mégapixels. L’appareil est capable de faire un zoom (appelé « space zoom » par Samsung) 100x.

La partie la plus chère du smartphone

Aujourd’hui, on sait que sur le Galaxy S20 Ultra, l’ensemble des caméras est la partie la plus chère.

En effet, comme le rapporte 9to5Google, le site TechInsights a récemment publié les résultats d’un démontage du Galaxy S20, afin d’en estimer les coûts des composants.

Et d’après ces estimations, la fabrication de ce smartphone ultra haut de gamme coûterait 528 dollars à Samsung.

La partie qui coûte le plus cher (plus cher que l’écran, le processeur ou la mémoire) est l’ensemble des caméras. Ceux-ci coûtent 107 dollars, sur les 528 dollars, soit un cinquième.

À titre de comparaison, après un démontage de l’iPhone 11 Pro Max, Tech Insight a estimé que le dernier appareil premium d’Apple coûte 490,50 dollars à produire et que la partie caméras et image coûterait 73,50 dollars.

Bien entendu, ces estimations ne tiennent pas compte d’autres coûts comme le développement, le marketing ou encore les frais d’expédition.