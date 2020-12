Oppo Find X3 Pro : quelles nouveautés pour ce futur concurrent de l’iPhone 12 ?

Il y a quelques jours, la société Qualcomm a présenté son nouveau processeur haut de gamme, le Snapdragon 888. À l’instar du A12 Bionic d’Apple, ce processeur est gravé en 5 nm. Et celui-ci va équiper la plupart des concurrents sous Android de l’iPhone 12 et de ses variantes.

Par ailleurs, de nombreux constructeurs ont déjà annoncé qu’ils lanceront de nouveaux smartphones utilisant le processeur Snapdragon 888. Et parmi ceux-ci, il y a la marque chinoise Oppo.

La fiche technique présumée de l’Oppo Find X3 Pro

Et aujourd’hui, nous avons des détails supplémentaires sur l’un des futurs modèles d’Oppo grâce à une publication d’Evan Blass ou Evleaks, une source de « fuites » qui ne se trompe presque jamais, sur le site Voice. D’après Evan Blass, Oppo devrait lancer trois variantes de l’Oppo Find X3, dont l’Oppo Find X3 Pro qui aura la meilleure fiche technique.

Ce modèle « Pro » aurait un écran de 6,7 pouces, avec une résolution de 1440 x 3216 (525 ppi), et une fonctionnalité qui permettra d’avoir un taux de rafraîchissement adaptatif, variant de 10 Hz à 120 Hz. Mais le plus intéressant est que, selon Blass, le Find X3 Pro se distinguerait également grâce à la prise en charge des couleurs 10 bits.

« Microscope », recharge rapide et module NFC amélioré ?

Par ailleurs, au niveau des caméras, Oppo devrait aussi mettre le paquet. Le Find X3 Pro aurait un ensemble de quatre caméras sur le dos. Il y aurait deux capteurs Sony IMX766 de 50 mégapixels (un grand angle, et un ultra grand-angle), un zoom optique x2 de 13 mégapixels, et un macro de 3 mégapixels.

Si la présence d’une caméra macro n’a rien d’exceptionnel, celle de l’Oppo Find X3 Pro pourrait faire couler beaucoup d’encre. En effet, Oppo aurait développé un capteur capable de fonctionner comme un microscope grâce à un zoom x25 et un anneau lumineux autour de la lentille.

Sinon, Oppo équiperait le Fond X3 Pro d’une batterie de 4 500 mAh prenant en charge la recharge rapide filaire à 65 W, ainsi que la recharge rapide sans fil à 30 W. Le constructeur a aussi développé un module NFC amélioré. Grâce à une technologie appelée « dual body », il serait possible de valider un paiement, peu importe l’orientation du smartphone par rapport au terminal de paiement.

Et côté design, Oppo aurait conçu un appareil d’une épaisseur de 8 millimètres d’épaisseur avec un poids de 190 grammes. L’écran ainsi que le dos seraient incurvés.

Mais bien entendu, toutes ces informations n’étant pas officielles, la prudence est toujours de mise. Ce qui est clair, c’est que comme les autres constructeurs de smartphones Android, Oppo a besoin d’un excellent haut de gamme pour rivaliser avec les nouveaux iPhone d’Apple.

Sinon, on notera qu’on a été très satisfait, lors de notre test du smartphone premium lancé par Oppo cette année. Et on s’attend à ce que le constructeur continue d’impressionner avec la nouvelle génération qui devrait sortir au premier semestre 2021.