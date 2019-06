Optimiser son référencement sur Amazon avec SEMrush et Sellerly

Après avoir conquis le marché du référencement naturel sur Google, le géant du SEO SEMrush s’attaque désormais au référencement… sur Amazon ! Son outil en ligne baptisé Sellerly donne ainsi la possibilité aux vendeurs de tester leurs fiches produits avec du A/B Testing pour améliorer leur position sur la plateforme marchande, et ainsi tirer les revenus vers le haut.

Amazon : 31 millions de VU en mars 2019

Au fil des années, Amazon s’est imposé comme un site marchand de référence partout dans le monde. La version française a été visité par 31 millions de visiteurs uniques en mars 2019 selon les chiffres publiés par Médiamétrie. Dans son outil, SEMrush affirme qu’Amazon.fr aurait aussi généré 105 millions de visites en avril 2019, soit une multiplication de l’audience par 5 en l’espace de 3 ans.

De fait, Amazon est devenu une plateforme de vente clé pour certains marchands, et chaque position gagnée sur Amazon permet d’augmenter parfois sensiblement son chiffre d’affaires. SEMrush s’est ainsi placé sur ce créneau porteur avec son nouvel outil de référencement Sellerly qui est encore version bêta gratuite.

Ce dernier permet aux vendeurs d’optimiser l’image, le titre, la description et le prix sur chacune des fiches. Ci-dessous, l’exemple ludique qui est disponible sur la page d’accueil Sellery et qui illustre le principe de l’outil.

Grâce à une intégration avec l’API Amazon, Sellerly offre la possibilité à ses utilisateurs de gérer leurs fiches et le A/B Testing (une fonctionnalité non prise en charge sur l’interface Amazon) depuis leur espace en connectant leur compte Amazon à Sellerly. Pour chaque occurrence testée, Sellerly stocke les informations et performances en base pour aider ses clients à tirer ensuite les conclusions sur l’efficacité de chacune d’entre elles.

Hormis Sellerly, il y a déjà plusieurs outils qui permettent d’optimiser son référencement et ses ventes sur Amazon. On peut citer par exemple Sellozo qui permet d’optimiser ses publicités sur la plateforme marchande, ou encore Spilty et Listing Dojo qui ont un fonctionnement assez similaire à l’outil offert par SEMrush. Ce dernier se distingue du fait qu’il soit gratuit (pour le moment), et qu’il permet de faire un nombre de requêtes illimité.