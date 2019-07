Orange Is The New Black et Stranger Things seraient les meilleures séries de Netflix

Avec l’arrivée d’acteurs traditionnels sur le marché du streaming, Netflix perd de nombreux épisodes de séries, dont ceux de Friends (qui vont quitter Netflix pour HBO Max) et The Office.

Ces deux séries sont assez régulièrement évoquées, car elles font partie des contenus les plus populaires sur la plateforme.

Un sondage réalisé aux États-Unis, où se trouve la majorité des abonnés de Netflix, devrait cependant rassurer l’entreprise.

En effet, bien que Friends et The Office fassent partie des meilleures séries du catalogue, les séries phares comme Orange Is The New Black, Stranger Thongs ou Ozark seraient encore plus populaires. En d’autres termes, même sans Friends et The Office, Netflix pourra compter sur ses séries originales.

Comme le rapporte Variety, ce sondage a été réalisé par MoffettNathanson, qui a demandé à plus de 11 000 Américains quelles sont leurs séries préférées sur Netflix. Et 15 des séries du Top 20 des réponses étaient des créations originales.

Les investissements de Netflix dans ses contenus originaux sont en train de payer

La sériée la plus populaire sur Netflix, d’après ce sondage, est Orange Is The New Black, suivi de Stranger Things. Ozark, Grace and Franckie, Black Mirror et Lucifer sont également dans le top 10, ainsi que The Office et Friends.

Comme le note cependant Variety, ce sondage a consisté à demander aux utilisateurs de Netflix quelles sont leurs séries préférées. En matière de temps passé à regarder les séries, le classement est différent, car des séries comme Friends ont beaucoup plus d’épisodes que les Netflix Originals. D’après les données de Nielsen, la série sur laquelle les abonnés de Netflix passent le plus de temps est d’ailleurs Friends. Orange Is The New Black n’est qu’à la septième place sur ce classement-là.