e-sport, mini-séries, humour, gaming, mangas, hip-hop, documentaires… il y en a pour tous les goûts avec Pickle TV, la nouvelle offre TV et vidéo d’Orange pour les 18-35 ans.

Avec cette offre baptisée Pickle TV, Orange cible tout particulièrement les 18-35 ans, qui pourront accéder aux contenus de 9 chaînes pour moins de 5 euros par mois, et sans publicité. Pickle TV est accessible dès aujourd’hui sur TV, sur smartphone, tablette et sur le web.

Avec la composition du bouquet et le choix d’un tarif agressif, Orange entend séduire les millenials. Il s’agit d’un positionnement nouveau, Orange s’adressant habituellement à cette tranche d’âge via son offre Sosh.

Orange a également choisi une approche « mobile-first » pour s’adapter aux nouveaux modes de consommation de la vidéo, à l’ère de YouTube, des stories et autres « snackable contents » essentiellement regardés sur mobile. En effet, l’interface mobile est particulièrement travaillée. Par ailleurs, Pickle TV s’inscrit dans la continuité de la mission que s’est donnée Orange quant à la facilitation de l’accès aux contenus numériques (contenus audio avec le partenariat avec Deezer, et plus récemment l’accès à la presse et la BD en ligne avec ePresse et Izneo)

Orange Pickle TV : une variété de contenus pour séduire les millenials

Studio+ est la chaîne de Canal+ pionnière sur les mini-séries pour les millenials. 50 séries originales en format 10×10 minutes sont déjà disponibles. Les vidéos sont pensées pour être visionnées de manière optimale sur smartphone, mais il sera également possible de les regarder sur TV avec Pickle TV.

Golden Stories est la plateforme de Golden Moustache qui propose des séries drôles et décalées, exclusivement pour les abonnés à l’offre Orange.

ES1 est la nouvelle chaîne française 100% eSport, lancée aujourd'hui, également en exclu Orange. Elle vous proposera des retransmissions de compétitions en live, des reportages et des magazines.

Game One est la chaîne dédiée au gaming et aux séries

Manga One by Game One va devenir incontournable pour les amateurs de mangas, disponibles par centaines à la demande.

va devenir incontournable pour les amateurs de mangas, disponibles par centaines à la demande. Spicee est un média créé par des journalistes indépendants qui propose des documentaires et des reportages. Les sujets sont très variés, en France et dans le monde.

South Park TV donne accès à tous les épisodes des 21 saisons du cartoon culte.

donne accès à tous les épisodes des 21 saisons du cartoon culte. OKLM est une chaîne créée par Booba, qui s’intéresse au hip-hop et à la street culture.

Clubbing TV est dédié à la musique et à la culture électro.

1 ou 6 mois offerts, puis 4,99 € par mois sans engagement

Le premier mois de Pickle TV est offert aux les clients mobile et TV. Pour les clients Open, ce sont 6 mois de découverte qui sont offerts en passant par le service Orange et Moi.

La souscription se fait depuis le décodeur TV Orange, l’app TV Orange (Android, iOS ou Windows) ou encore sur le web (pickletv.orange.fr). Il est également possible de souscrire en contactant le service client.

