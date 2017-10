Orange : 6 mois d’accès à des milliers de magazines, journaux et BD pour les abonnés

Bonne nouvelle pour les clients Orange : dès le 5 octobre et jusqu’au 4 avril 2018, une offre découverte donnera accès à 300 magazines et journaux du catalogue ePresse, et à 3000 bandes dessinées sur Izneo. Et c’est sans surcoût et sans engagement.

Cette offre concerne tous les abonnés grand public Orange internet ou Orange mobile*, pour leur faire découvrir la presse et la BD en ligne. La consommation de presse en ligne se développe en effet rapidement. Quant à la BD numérique, c’est prometteur : les français sont très friands de bandes dessinées (39 millions d’albums vendus en 2016) et la lecture en ligne est devenue plus confortable sur mobile et tablette.

Découvrir ePresse et Izneo sans surcoût pendant 6 mois

ePresse est un service de presse en ligne. Il recense pas moins de 500 titres, parmi lesquels 300 seront disponibles en illimité pour les abonnés Orange, sans surcoût.

Les quotidiens nationaux comme le Figaro, Libération, Les Echos et L’Equipe seront accessibles. La presse régionale également, avec une centaine de titres dont Ouest-France, Le Parisien, La Dépêche, Le Progrès et La Provence… Côté magazines, le catalogue est bien fourni avec Le Point, Society, L’Express, Les Inrockuptibles, National Geographic, Première, GQ, Paris Match, Elle, Femme Actuelle….

Les amateurs de BD et mangas pourront se régaler sur Izneo, spécialiste de la BD en ligne. 3000 titres sont disponibles. On y retrouve bien sûr les best-sellers tels que XIII, Largo Winch, I.R.$., mais aussi BlackSad, Aldébaran, Le Chat du Rabbin, Millenium. Ils côtoient les grands classiques comme Luky Luke, Blake et Mortimer, Valérian, Michel Vaillant, Les Schtroumpfs.

L’idée de lire des bandes dessinées en ligne pouvait sembler saugrenue il y a encore quelques années, mais l’usage tend à se développer. Avec les écrans de smartphones plus grands, les tablettes et les contenus adaptés pour lire en « case à case », les freins sont levés. Sur Izneo ce mode de lecture est disponible sur plus de 80% des albums proposés aux abonnés. On le repère avec la mention « easycomics ».

Il ne reste plus qu’à faire connaître ces plateformes de lecture en ligne, et c’est justement l’objectif que s’est fixé Orange.

Faire découvrir de nouveaux usages numériques à ses clients

Izneo et ePresse sont deux partenaires d’Orange. Le premier est une startup fondée par des éditeurs de bande dessinée. Basée à Montreuil, elle est soutenue depuis 2016 par la Fnac qui est montée au capital à hauteur de 50%. Le second, ePresse, a vu le jour par la collaboration de 8 éditeurs de presse. Soutenu par Orange depuis ses débuts, il a été racheté par Toutabo en 2015. C’est aujourd’hui une structure d’une vingtaine de personnes basées en région parisienne.

L’offre découverte d’Orange vise à faire tester gratuitement et sans engagement. Ceux qui seront séduits par ces plateformes de lecture en ligne pourront ensuite choisir de s’abonner. Michel Jumeau, directeur marketing d’Orange France, nous rappelle qu’Orange avait eu cette même approche dès 2012 en faisant découvrir Deezer à ses abonnés, alors que le streaming de musique en ligne était encore peu répandu. « Au premier semestre 2017, les recettes du streaming ont dépassé celles du disque, et plus de 500 000 abonnés Orange ont fait le choix de souscrire à l’offre de Deezer Premium après l’avoir testée ». L’objectif est désormais de « démocratiser et populariser la lecture numérique en la faisant découvrir à une grande partie de nos clients ».

A la fin de la période de découverte, le 4 avril 2018, l’offre s’arrêtera automatiquement. Il sera possible de conserver les journaux et magazines téléchargés, mais pas les BD qui ne seront plus accessibles une fois l’abonnement terminé.

Pour continuer à profiter d’ePresse et Izneo, il faudra souscrire un abonnement sans engagement de 9,99 € par mois pour chacun des services. Le juste prix pour rendre l’offre accessible à un maximum de personnes, « tout en rémunérant justement toute la chaîne de valeur : les auteurs et créateurs, la plateforme de lecture en ligne et les distributeurs, dont Orange fait partie« , explique Michel Jumeau, qui annonce un objectif de 100 000 abonnés payants, deux ans après les 6 mois de découverte.

Comment profiter de l’offre découverte ?

Si vous êtes abonné à Orange grand public*, il vous faut télécharger les applications ePresse et Izneo sur votre smartphone et votre tablette. C’est aussi disponible sur PC (mais probablement moins agréable pour la lecture en ligne). Ensuite, vous devez vous connecter avec vos identifiants Orange (ceux que vous utilisez pour accéder à votre espace client) et créer un compte Izneo et un compte ePresse.

Les deux services vous permettront de sélectionner vos titres favoris pour les retrouver facilement, et de les télécharger pour les lire hors connexion.

L’expérience utilisateur inclut le multi-device & le « marque-page numérique »: si par exemple le matin vous commencez à lire sur votre téléphone dans les transports, à la pause déjeuner vous pourrez continuer sur votre PC là où vous vous êtes arrêté, et le soir vous pourrez reprendre à la maison sur votre tablette.

Alors, prêt(e)s pour le Binge-reading ?

* Sont exclus les abonnés Mini 1.99€, Prépayé, Pro, Sosh, les offres fixes avec voix uniquement et les DOM.

☆ Orange fait partie de notre programme « Entreprises Premium ». En savoir plus sur le programme Entreprises Premium Presse-citron.