Si le casque Headphones 700 a été dévoilé au cours de l’été 2019, le Bose QC 35 II se classe toujours comme la référence des casques de la marque américaine. Il s’agit là d’un des modèles haut de gamme qui ne cesse de conquérir le marché depuis sa sortie en 2017, en partie grâce à ses fonctionnalités premium comme le Bluetooth et la réduction de bruit active. Son rapport qualité prix est bien plus convaincant. Dès lors, où acheter le casque Bose QC 35 II au meilleur prix en 2020 ?

Dans notre tableau comparatif du meilleur prix pour le Bose QC 35 II, vous pourrez retrouver tous les tarifs en vigueur dans les boutiques de e-commerce. Présenté en 2017, le casque Bose QC 35 II est disponible à la vente chez de nombreux marchands en ligne, que ce soit Amazon, Cdiscount ou encore Fnac et Darty. Ce tableau est mis à jour en temps réel afin que vous puissiez profiter des meilleurs prix en vigueur sur le casque Bluetooth QC 35 II.

Le casque Bose QC 35 II, une référence sur le marché

Avant d’évoquer directement le meilleur prix pour acheter le casque Bose QC 35 II, il faut évoquer les fonctionnalités qui font le succès de l’appareil. Celui-ci est une évolution du QC 35, mais surtout du casque QC 25 dévoilé quelques années plus tôt. Il s’agit du premier casque sans fil de la marque qui a misé sur le Bluetooth alors que peu de concurrents étaient capables de faire aussi bien en la matière. Le casque Bose QC 35 II s’équipe aussi de la réduction de bruit active, un avantage non négligeable qui lui confère cet aspect haut de gamme et explique pourquoi il séduit toujours autant.h

En effet, le casque Bose QC 35 II embarque un système de réduction de bruit active qui permet à l’utilisateur de couper les bruits environnementaux pour se consacrer uniquement à la musique qu’il est train d’écouter. Autant dire que la fonctionnalité a largement contribué au succès de ce casque nomade qui peut être porté tant dans les transports en commun que devant son ordinateur durant des journées de travail. Il est possible également de suspendre la réduction de bruit du Bose QC 35 II pour se concentrer sur son environnement. Le casque est aussi fourni avec un étui rigide qui vous offre la possibilité de le transporter partout facilement sans risquer de le casser.

Le casque Bose QC 35 II embarque également un bouton dédié aux assistants vocaux, ce qui n’était pas le cas sur l’ancienne version Bose CQ 35. Cette évolution est non négligeable, puisqu’elle permet de choisir entre Google Assistant ou Amazon Alexa et de pouvoir utiliser le casque sans avoir à sortir son smartphone de sa poche. Cela peut être pratique pour lancer un appel ou autre, par exemple. Sur le côté du Bose QC 35 II, les commandes contrôlent le volume, la marche ou l’arrêt d’une musique en plus d’un bouton monitor. Deux voyants indiquent le niveau de la batterie et la bonne connexion au système Bluetooth.

Ce casque Bose QC 35 II est léger et ne pèse que 234 grammes, ce qui permet de le porter plusieurs heures d’affilée confortablement grâce aux coussinets qui enveloppent toute l’oreille. Il profite d’une autonomie annoncée d’une vingtaine d’heures, ce qui offre la possibilité aux utilisateurs de profiter d’un très grand nombre de morceaux de musique avant de devoir le recharger. La charge s’effectue d’ailleurs via un câble USB fourni avec l’appareil. En seulement 15 minutes de recharge, vous profitez de 2h30 supplémentaires d’écoute. Après avoir détaillé les caractéristiques principales de ce casque, voici la dernière partie de notre guide pour savoir où acheter le casque Bose QC 35 II au meilleur prix et pas cher.

Où acheter le casque Bose QC 35 II, quel prix ?

Après avoir évoqué les caractéristiques de l’appareil, voici comment acheter le casque Bose QC 35 II au meilleur prix en 2020. Celui-ci est disponible en noir et en gris, mais la couleur n’a pas d’impact sur le prix du dispositif de la marque américaine. Le prix d’origine du casque était de 349 euros à sa sortie en 2017. En comparaison, son digne successeur le Bose Headphones 700 a été commercialisé au tarif de 399 euros à sa sortie lors de l’été 2019.

Ci-dessus, nous vous présentons un tableau comparatif des marchands pour trouver le meilleur prix du casque Bose QC 35 II. La marque elle-même ne fait que peu de promotions, mais il arrive que des marchands en ligne comme Amazon, Cdiscount ou Fnac s’y mettent et réduisent le prix de l’appareil pour le rendre plus accessible. Ce tableau est mis à jour toutes les 30 minutes afin de vous évitez les risques de déceptions tout en vous proposant les réels meilleurs prix sur le casque Bose QC 35 II.

Ces réductions sont assez rares pour que le casque Bluetooth QC 35 II ne reste pas en ligne à petit prix plus de quelques heures. Si vous êtes un adepte des casques sans fil dont la qualité sonore est reconnue, au même titre que la présence de la réduction de bruit active, le casque Bose QC 35 II devrait répondre à toutes vos attentes tout en restant positionné parmi les meilleurs de sa catégorie sur le marché. Si c’est le cas, nous ne pouvons que vous conseiller d’être rapide pour profiter des meilleurs prix du Bose QC 35 II chez les marchands listés dans ce tableau.