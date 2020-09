Où acheter la nouvelle manette pour Xbox Series X et Xbox Series S ?

C’est officiel, depuis quelques heures les précommandes sont lancées pour la Xbox Series X ainsi que la Xbox Series S ! C’est donc le 10 novembre 2020 que la next-gen sera officiellement lancée un peu partout dans le monde après de nombreuses années d’attente et des derniers mois assez insoutenables !

En lançant deux consoles, Microsoft lance également deux manettes. La version noire du côté de la Xbox Series X. La version blanche du côté de la Xbox Series S. Si vous avez une préférence, ne vous en faites pas, les deux manettes seront totalement compatibles avec les deux consoles. Et cela tombe bien, car avec l’arrivée de la nouvelle génération, les nombreuses heures de jeux qui vont vous attendre, mais également avec l’envie de mettre des corrections à vos amis sur le prochain FIFA ou le prochain jeu compétitifs… L’achat d’une seconde manette devient une nécessité !

Voici donc un petit guide de précommande pour vous y retrouver et trouver la (nouvelle) manette de vos rêves !

Acheter la Manette Xbox Series X (noire)

Présentée lors des Game Awards de décembre 2019 en même temps que la Xbox Series X, la nouvelle génération de pad Xbox débarquera le 10 novembre 2020 et sera assez fidèle à ce que nous connaissons déjà sur Xbox One. On y découvre une manette qui reprend globalement les traits de la précédente mannette, plus épurée avec de meilleurs matériaux au niveau des gâchettes, de la croix directionnelle ainsi que des joysticks. La principale nouveauté est l’apparition de la fameuse touche « Share » permettant de partager instantanément vos photos et vidéos de jeux sur les réseaux sociaux ! Une manette bien entendu compatible avec la Xbox Series S.

PRÉCOMMANDER LA MANETTE XBOX SERIES X/S NOIRE