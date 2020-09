Où acheter le casque Oculus Quest 2 au meilleur prix en 2020 ?

Après la sortie de son Oculus Quest en mai dernier, Facebook —qui a racheté la startup dévoile le casque Oculus Quest 2, un casque de réalité virtuelle qui se présente comme le digne successeur du modèle présenté en 2019. Avec ce nouvel appareil, la société met la barre haute et continue de se développer dans le secteur de la VR, faisant de l’ombre à la majorité des concurrents présents sur le marché. Ce nouveau casque tout-en-un se veut simple d’utilisation et particulièrement immersif.

Dans ce guide d’achat du casque Oculus Quest 2, nous allons regarder plus en détail les meilleurs prix du marché pour choisir le nouveau Oculus Quest 2 2020. Nous verrons également quelles sont les nouveautés de ce casque par rapport au modèle précédent en plus de détailler quelques fonctionnalités qui justifieront son succès. On fait le point sur les détails.

Quels avantages à acheter un casque Oculus Quest 2 ?

Digne successeur de l’Oculus Quest, l’Oculus Quest 2 est un casque de réalité virtuelle qui est plus accessible que le précédent. Il revient à 100 € moins cher que ce dernier, un véritable avantage pour tous ceux qui veulent s’essayer à cette technologie avec un produit bien terminé. Ce modèle se positionne entre l’Oculus Rift, puissant mais connecté par câble et l’Oculus Go, un casque moins haut de gamme que celui présenté hier.Dans notre guide d’achat, nous allons présenter quelques avantages du casque Oculus Quest 2.

Les fonctionnalités de base

C’est logique, Facebook a doté son nouveau casque de plusieurs nouvelles fonctionnalités par rapport au modèle précédent. L’Oculus Quest 2 se tourne vers le jeu tout-en-un, proposant également la rétrocompatibilité et plus d’une large bibliothèque de contenu. En somme, vous pourrez retrouver facilement vos jeux préférés et culte… en réalité virtuelle. Le casque mise aussi sur une simplicité d’utilisation et de configuration, ce qui le rend accessible à tous.

On le rappelle, le casque Oculus Quest 2 est un appareil sans fil —comme l’Oculus Go, ce qui vous évite d’avoir à relier l’appareil à un autre par le biais de câble, ce qui peut vite être gênant. Le dispositif comprend Oculus Touch, deux manettes que vous tenez dans vos mains et qui vous permettent de contrôler l’appareil ou de jouer avec une précision réaliste, mais surtout très intuitive lors de vos évolutions dans les jeux.

Légèreté et immersion

La légèreté est un des points clefs des casques de réalité virtuelle. Et pour cause, l’utilisateur doit pouvoir le porter longtemps sans avoir mal à la tête. Facebook a décidé de réduire le poids de son nouveau casque Oculus Quest 2, si bien qu’il pèse seulement 503 grammes contre 10% de plus pour la version 2019. Pour le confort, Facebook a aussi équipé l’appareil d’une nouvelle visière qui permet la réalité sans avoir à enlever le casque et le remettre. Le casque propose aussi trois modes pour l’écart pupillaire pour plus de confort : 58mm, 63mm et 68mm.

Avec le casque Oculus Quest 2, Facebook a aussi misé sur l’immersion, autre point important pour un casque de réalité virtuelle. Pour se faire, l’appareil se dote d’une nouvelle plaque frontale qui laisse entrer moins de lumière pour que l’utilisateur puisse se concentrer uniquement sur ce qu’il voit à l’écran. À ce sujet, le dispositif est équipé d’un écran qui embarque 50% de pixels de plus que le Quest de l’an dernier, de quoi profiter d’une belle clarté en plus d’une excellente résolution. On note la présence d’une dalle LCD d’une définition globale de 3664 x 1920 pixels.

Meilleur prix pour le casque Oculus Quest 2

La partie la plus importante de notre guide d’achat reste la réponse à la question où acheter un casque Oculus Quest 2 au meilleur prix en 2020 ? Il faut maintenant rentrer dans le vif du sujet pour comparer les différents marchands en ligne français (ou non) qui proposent un Oculus Quest 2 pas cher. On le rappelle, le meilleur prix pour acheter un casque Oculus Quest 2 est de 349,99 €.

Le casque Oculus Quest 2 est disponible à la commande dès maintenant. Il existe deux versions : le modèle avec 64 Go coûte 349 € tandis que le modèle à 256 Go coûte 449 euros. Vous pouvez commander le casque dès maintenant chez plusieurs marchands, les livraisons commenceront le 13 octobre 2020.

Oculus Quest 2 64 Go au meilleur prix Prix de base : 349 € Amazon 349 € Consultez l'offre

Oculus Quest 2 128 Go au meilleur prix Prix de base : 449 € Amazon 449 € Consultez l'offre

Avec ce tableau comparatif du meilleur prix pour le casque Oculus Quest 2, vous pouvez voir facilement les meilleurs prix pour acheter le nouveau casque Oculus Quest 2. Il affiche la liste de tous les marchands qui vendent l’appareil en France ainsi que les prix et se met à jour automatiquement en cas de changement de tarif.