Où acheter un Mac mini M1 au meilleur prix en 2020 ?

Importante nouveauté dans la gamme d’ordinateurs Apple en 2020. La nouvelle puce maison d’Apple Silicon, la M1, intègre les premiers Mac grand public de la gamme, pour un avantage indéniable aux clients. La pièce centrale des ordinateurs, qui était encore développée par Intel jusqu’à présent, fonctionne désormais en totale cohérence avec les produits d’Apple, pour une autonomie et des performances bien plus poussées.

En intégrant M1 dans le Mac mini, Apple commercialise en cette fin d’année 2020 un ordinateur tout à fait à la hauteur pour concurrencer des machines professionnelles à l’image de l’iMac Pro. Pour une grande partie des clients, acheter un Mac mini à moins de 800 euros sera une économie de taille face à un appareil professionnel dépassant les 5000 euros. D’ores et déjà un excellent produit, et une alternative sérieuse à un ordinateur portable.

Alors que le travail se délocalise à la maison, les ordinateurs de bureau vont connaître une vague d’intérêt croissant ces prochaines années. Le Mac mini d’Apple est régulièrement pénalisé par une idée reçue à son sujet : il s’agit bel et bien du Mac le moins cher d’Apple.

Pour 2020, son style ne change pas, il s’agit toujours d’un petit châssis au format carré, qui ne prend pas de place sur un bureau comparé à une tour classique. À l’avantage d’un ordinateur portable, son nombre de connectiques est plus important, ses performances sont plus élevées, et il permet de travailler confortablement avec un écran externe plus grand et en 4K.

Pourquoi acheter un Apple Mac mini M1 en 2020 ?

Lors de sa conférence le 10 novembre 2020, Apple a présenté les trois premiers Mac dotés de la nouvelle gamme de processeurs Apple Silicon, la puce M1. Le Mac mini est commercialisé depuis le 17 novembre, aux côtés des nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces. Voici ce que vous devez savoir pour acheter le Mac mini M1 d’Apple.

Performances professionnelles

Apple a toujours capitalisé sur le contrôle global des pièces de ses produits et du logiciel, pour proposer une grande harmonie dans le fonctionnement de ses appareils. Par conséquent, ses smartphones, tablettes et ordinateurs nécessitent moins de mémoire vive et des batteries aux capacités plus petites. Mais jusqu’alors, Apple ne contrôlait pas la fabrication du coeur de ses ordinateurs : le processeur.

En quittant Intel pour la nouvelle puce Apple M1, le Mac mini s’améliore. Sur le papier, il est trois fois plus performant que l’ancienne Intel Core i3, commercialisée jusqu’à maintenant. Ses performances graphiques vont décoller d’autant plus la comparaison avec une exécution 6 fois plus rapide. Enfin, grâce à un CPU de 16 coeurs neuronaux censés apprendre des habitudes de l’utilisateur par la voie du machine learning, le Mac mini M1 2020 améliore ses performances de 15 fois.

Un Mac mini moins énergivore

Pour l’autonomie, Apple propose un CPU avec deux fois 4 coeurs. Le premier groupe, baptisé Icestorm, est utilisé pour les tâches de base d’un ordinateur, souvent affilié à des logiciels de bureautique et à la navigation web. Ils sont limités en performances, mais réduise considérablement la consommation d’énergie. Les quatre autres coeurs quant à eux, baptisés Firestorm, viennent prendre en charge les logiciels complexes demandant des ressources et de la puissance.

Ainsi, Apple donne au Mac mini l’intérêt d’être à la hauteur même sur les tâches les plus complexes, tout en ne consommant pas énormément. Le matériel est censé être relié à une prise d’alimentation, mais le critère de la consommation d’énergie n’en est rien moins important, d’autant plus pour la notion de surchauffe (nous l’aborderons ci-dessous).

Plus fonctionnel qu’un MacBook

Le Mac mini est le moins cher des Mac en 2020. Son prix débute à 799,00 €. Il peut largement faire office d’alternative à un ordinateur professionnel, jusqu’à l’iMac Pro montant à plus de 10 000 €, et peut également être une solution annexe à un MacBook. Pour le coup, on appréciera le gain de connectiques du Mac mini.

Apple propose sur son Mac mini M1 de 2 ports Thunderbolt 3, avec compatibilité USB 4. 2 ports USB A sont disponibles, ainsi qu’un port Ethernet, un port HDMI 2.0 et un port mini-jack. Cela fait de lui un appareil bien plus fonctionnel qu’un MacBook, depuis qu’Apple a réduit au strict minimum les ports de ses ordinateurs ultraportables… à un port USB C. Notez enfin que l’appareil est compatible WiFi 6.

Moins de bruit, moins de surchauffe

Selon les premiers tests effectués sur le Mac mini M1 2020, Apple a tenu sa promesse de repousser encore les limites de surchauffe et de bruit de ventilateur de ses ordinateurs. L’amélioration est une nouvelle fois due à l’intégration du processeur M1. La puce a permis de supprimer le ventilateur sur le MacBook Air, et ce dernier est très discret sur le Mac mini. Dans une utilisation même complexe, le Mac mini M1 de 2020 ne fait pas de bruit et ne chauffe pas, le tout pour un Mac disponible au prix de 799,00 €, rappelons-le encore.

Où acheter le Mac mini M1 et à quel prix ?

Avant de rentrer dans le détail du meilleur prix pour acheter son Mac mini M1, il faut noter que l’ordinateur d’Apple est commercialisé en un seul coloris, et ses versions dépendent maintenant uniquement de la mémoire vive et le stockage interne. Le choix se décortique autour de 8 à 16 Go de RAM, pour une mémoire interne de 256 Go à 2 To. Son prix en France est de 799 €, il faut savoir que le même modèle, en 256 Go en mars 2020 (précédente version), coûtait bien plus cher, à 929 €.

Le Mac mini M1 2020 est le moins cher cette année tout en proposant les meilleures performances d’Apple. Le meilleur prix pour acheter le Apple Mac mini M1 est de 799,00 €.

Comparateur des prix pour un Mac mini M1 256 Go :

Comparateur des prix pour un Mac mini M1 512 Go :

Dans le tableau comparateur de meilleur prix du Mac mini M1 affiché ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs tarifs pour acheter le dernier Mac mini 2020 pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter le Mac mini M1 2020 le moins cher. Dès lors, où acheter le Mac mini M1 au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces derniers.