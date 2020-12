Où acheter le MacBook Air M1 au meilleur prix ?

Après ses quatre iPhone 12, Apple nous réservait un « One More Thing » pour la fin d’année 2020. Comme promis, l’américain a dévoilé trois nouveaux ordinateurs : un MacBook Pro 13 », un Mac mini et un MacBook Air 13 ». Leur particularité : ils embarquent les premières puces Apple Silicon M1.

Parmi ces trois modèles, l’un jouit d’une certaine cote de popularité. Le MacBook Air est en effet l’ordinateur le plus vendu d’Apple. Ce nouveau modèle avec puce M1 vous intéresse ? Suivez le guide !

L’un des principaux atouts de ce nouveau MacBook Air M1 réside donc dans l’intégration de la puce M1. Si les précédentes moutures étaient plébiscitées par le grand public, il leur manquait tout de même un brin de puissance pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Avec le MacBook Air M1, cette faiblesse est corrigée. La nouvelle puce d’Apple lui permet d’afficher des performances de haut vol, bien au-delà de tout ce que l’on a pu connaître par le passé.

À ce titre, le MacBook Air M1 peut aussi séduire les professionnels, y compris dans les métiers créatifs. Avec un prix d’appel de 1129 euros, ce serait presque trop beau pour être vrai.

MacBook Air M1 : Apple fait sa révolution

Le prix du MacBook Air M1 est donc l’un de ses principaux points forts. Alors qu’autrefois il était obligatoire de vendre un rein mettre la main au portefeuille pour s’offrir un ordinateur ultra-performant chez Apple, ce nouveau MacBook Air rend accessible le meilleur de la technologie Pommée.

La puce Apple Silicon M1

La principale nouveauté du MacBook Air M1 est donc sa puce Apple Silicon M1. Gravée en 5 nanomètres (16 milliards de transistors) elle promet un véritable bon en avant en matière de performances. Elle regroupe un CPU de 8 cœurs, un GPU de 8 cœurs, un Neural Engine de 16 cœurs ainsi que tout un lot d’autres composants.

Apple annonce que le CPU du MacBook Air M1 est 3,5 fois plus rapide que celui du modèle précédent, le SSD, lui, est deux fois plus véloce. Toujours selon Apple, la puce M1 permet au MacBook Air de se montrer « trois fois plus véloce que ses concurrents ». Le tout sans surchauffe et dans un silence de cathédrale, le constructeur ayant conçu son ordinateur sans ventilateur.

Le GPU n’est pas en reste. Apple l’annonce comme deux fois plus rapide que la concurrence. Et grâce à l’optimisation de macOS Big Sur, le MacBook Air M1 s’annonce encore plus endurant qu’avant. Apple promet 20 heures d’utilisation avec une seule charge.

Tous les avantages d’un MacBook Air

En dehors de sa puce M1, le nouveau MacBook Air rassemble tous les atouts de ses prédécesseurs. Après tout, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Ainsi, on retrouve un châssis en aluminium brossé toujours aussi élégant. Le MacBook Air M1 conserve également la finesse qui a fait le succès des générations précédentes.

Douché par son clavier papillon, Apple revient à un Magic Keyboard toujours aussi confortable accompagné d’un trackpad très large. Le bouton on/off intègre Touch ID pour un déverrouillage rapide et sécurisé. La webcam est améliorée grâce à des algorithmes de traitement d’image issue des iPhone.

Ajoutons à cela un écran Retina de 13,3 » (technologie IPS) pouvant afficher les contenus avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels et une couverture du profil colorimétrique P3.

Le format compact oblige Apple à réduire la connectique. Le MacBook Air M1 intègre donc un jack 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Notez qu’il est aussi compatible WiFi 6.

Quel est le prix pour ce MacBook Air M1 ?

Tout ceci est très beau, mais la question est de savoir où acheter le MacBook Air M1 au meilleur prix cette année. Car, comme vous le savez sans doute, ce nouvel ordinateur d’Apple se vend comme des petits pains. Les délais de livraison s’allongent depuis le 17 novembre 2020, jour de sa commercialisation. Dans ce tableau, vous découvrirez donc en temps réel les meilleurs prix pour le MacBook Air M1 avec 256 Go de stockage :

