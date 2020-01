Xiaomi est connu pour la grande diversité de son catalogue de produits. Après une version laser courte distance, le Mi Laser, la marque chinoise revient avec son deuxième produit disponible sur le marché français : le Xiaomi Mi Smart Compact Projector. Ce nouveau venu se fait remarquer avec son tarif inférieur à 600€. Voici nos conseils pour savoir où acheter le Xiaomi Mi Smart Compact Projector au meilleur prix à l’heure actuelle.

Meilleur prix pour le Xiaomi Smart Compact Projector :

Alors que Xiaomi avait frappé très fort avec son Mi Laser, la marque a fait le choix de proposer un modèle au prix plus abordable, et une version bien plus transportable. Ce vidéoprojecteur qui cible un marché haut de gamme n’est cependant pas dénué de qualités.

Le Mi Smart Compact Projector, un vidéoprojecteur plus abordable

Avant de regarder où acheter le Xiaomi Mi Smart Compact Projector au meilleur prix, voyons dans un premier temps ses caractéristiques techniques de ce vidéoprojecteur portable. Il propose une résolution 1080p et une image pouvant aller de 60″ à 120″. Il n’y a pas de zoom intégré à ce Mi Smart Compact Projector, plus vous le reculez du mur, plus la diagonale sera grande.

La mise au point, de son côté, est électronique. Le Mi Smart Compact Projector est aussi pensé pour l’immersion audio, avec un double haut-parleur 5W. Bénéficiant de la connectivité Bluetooth et Wi-Fi, vous pouvez aussi vous en servir comme une enceinte externe.

Dans votre choix d’acheter le Xiaomi Mi Smart Compact Projector au meilleur prix, c’est surtout son format transportable qui fait la différence avec ses concurrents, mais aussi son tarif contenu. Au niveau des connectiques, on retrouve un port USB 2.0, un port HDMI, une entrée casque et le port pour brancher l’alimentation.

Il est important de préciser que ce vidéoprojecteur utilise une LED, pas besoin de temps de chauffe. Qui dit Xiaomi dit connectivité, et le Mi Smart Compact Projector tourne sous Android 9.0 (Pie). Vous retrouvez donc l’environnement Android TV et, le projecteur étant disponible en France, vous retrouvez la même interface que sur les Mi Box par exemple.

Une fois que vous avez acheté le Xiaomi Smart Compact Projector, vous pouvez donc soit brancher une source externe soit utiliser les applications disponibles sur Android TV comme YouTube ou MyCanal par exemple.

Pour résumer, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est un vidéoprojecteur compact et connecté. Il n’a pas de batterie intégrée. Voyons maintenant où acheter ce vidéoprojecteur Xiaomi au meilleur prix.

Où acheter le vidéoprojecteur Xiaomi compact à quel prix ?

Xiaomi a fait le lancement en France de son Mi Smart Compact Projector le 23 janvier 2020. Le prix public est fixé à 599 euros, ce qui est un rapport qualité-prix très intéressant. Pour fêter le lancement, la marque propose une réduction valable jusqu’au 10 février, avec 100 euros de remise. Ci-dessous, vous trouverez le tableau avec le meilleur prix du Xiaomi Mi Smart Compact Projector en temps réel.

Xiaomi Smart Compact Projector au meilleur prix Prix de base : 599 € FNAC -17% 499 € Consultez l'offre

Ce vidéoprojecteur compact n’est pas le seul de la gamme. Xiaomi propose aussi un modèle courte distance, le Xiaomi Mi Laser. Ce dernier est bien plus onéreux que son petit frère, avec un prix public fixé à 1500€. Depuis sa sortie, son tarif a tendance à faire le yoyo, et vous pouvez acheter le Xiaomi Mi Laser à un bien meilleur prix.

Il est en tout point supérieur au Mi Smart Compact Projector, mais c’est assez logique, étant donné son prix et son format. Si vous désirez acheter le Xiaomi Mi Laser, découvrez ci-dessous, notre tableau des meilleurs prix actualisé chez les différents marchands :