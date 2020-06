Où acheter l’Oppo Find X2 Pro au meilleur prix en 2020 ?

Oppo a profité du mois de mai 2020 pour dévoiler l’Oppo Find X2 Pro, le dernier-né de la gamme du constructeur chinois qui se présente comme un smartphone haut de gamme. Avec ce nouveau téléphone, Oppo se présente comme un concurrent direct des grands du marché, c’est-à-dire Samsung, Huawei et Apple. Le smartphone se dote d’une fiche technique solide qui lui permet effectivement de rivaliser avec les constructeurs les plus populaires du marché. Voici comment et où acheter un Oppo Find X2 Pro au meilleur prix en 2020.

Ci-dessus, nous avons affiché un tableau comparatif qui affiche les meilleurs prix du Oppo Find X2 Pro. Dévoilé il y a peu, ce smartphone chinois se présente comme un digne successeur du Find X dévoilé il y a deux en France. Il s’agissait alors du premier téléphone que la marque présentait dans l’hexagone.

Depuis, le constructeur chinois montre qu’il veut être une marque innovante et premium avec le nouveau Find X2 Pro. Dès la mise en vente après la présentation, le téléphone s’est positionné parmi les meilleures ventes de smartphones sur de nombreux sites marchands comme Amazon. Il faut donc être rapide pour se saisir du dernier modèle de la gamme Oppo, faute de quoi vous risqueriez de vous cassez les dents sur les ruptures stocks tout en ratant les promotions.

Oppo Find X2 Pro, un smartphone (très) haut de gamme

Comme nous l’avons expliqué, le Oppo Find X2 Pro se présente définitivement comme un smartphone haut de gamme. Avec un tel modèle, Oppo entre en concurrence directe avec le trio de leaders représentés par Apple, Huawei et Samsung. D’ailleurs, le téléphone se dote de quelques caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler celles de son rival coréen. Il s’agit aussi logiquement du smartphone le plus premium de tous les modèles présentés par Oppo à ce jour, ce qui explique pourquoi la fiche technique du Oppo Find X2 Pro met la barre si haute.

Oppo entre ainsi dans le club select des constructeurs présentant des smartphones très haut de gamme dont les caractéristiques techniques sont aussi solides que la qualité et le design du téléphone. Alors, pourquoi acheter un Oppo Find X2 Pro au meilleur prix ?

En termes d’écran tout d’abord, il faut savoir que le Oppo Find X2 Pro embarque une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une définition QHD+ de 3168 x 1440 pixels pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sans surprise, l’écran est donc à la hauteur du positionnement du nouveau téléphone d’Oppo. En plus, ce dernier a la possibilité de coupler la définition QHD+ aux 120 Hz, ce qui n’est par exemple pas le cas des Galaxy S20 dévoilés par Samsung il y a peu.

Le design du téléphone se veut simple et élégant, un résultat obtenu grâce à la caméra poinçonnée que Oppo a placé dans le coin de l’écran de son smartphone. Le constructeur a également positionné le lecteur d’empreintes sous l’écran, ce qui permet une fois de plus de gagner en simplicité tout en dépouillant le téléphone d’éléments trop encombrants en apparence. Le téléphone peut également se déverrouiller à l’aide de la reconnaissance faciale.

Côté photo, le constructeur a mis la barre haute pour espérer convaincre les utilisateurs de choisir un Oppo Find X2 Pro au meilleur prix en 2020. Pour ce faire, la marque a doté le modèle d’un trio de module photo installé à l’arrière du téléphone. Celui-ci se dote ainsi d’un grand-angle de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 48 Mpx et d’un téléobjectif périscopique de 13 Mpx. À l’avant, Oppo a installé un module qui se compose d’un capteur de 32 Mpx accompagné d’un objectif grand-angle afin que les autoportraits soient à la hauteur des portraits capturés par l’appareil arrière.

Avant d’évoquer la façon de trouver où acheter un Oppo Find X2 Pro au meilleur prix et notre comparateur de tarifs en direct, il est important de mentionner la solide fiche technique de l’appareil, qui fait que le Oppo Find X2 Pro nous a impressionnés lors de notre test. Le nouveau téléphone Oppo embarque la puce Snapdragon 865 de Qualcomm, soit le meilleur SoC du marché à l’heure actuelle. Il se dote également de 12 Go de RAM pour 512 Go de mémoire. Le smartphone a la particularité de se doter de deux batteries de 2 130 mAh, soit un total de 4 260 mAh. La technologie de charge rapide unique au monde de l’Oppo Find X2 Pro offre la possibilité de faire une charge complète du téléphone en moins de 45 minutes.

L’Oppo Find X2 Pro embarque l’OS Android 10 accompagné de Color OS dans sa version 7.1. Le constructeur a su adapter son interface afin qu’elle corresponde au mieux aux exigences des consommateurs européens, si bien que le résultat mise avant tout sur la simplicité d’utilisation, la fluidité ainsi que le minimalisme. Il est donc possible d’interagir très facilement avec ses applications. Maintenant que nous avons évoqué les principaux attraits du dernier-né de la marque, voici notre rubrique visant à vous aider à savoir où acheter un Oppo Find X2 Pro au meilleur prix en 2020.

Où acheter le Oppo Find X2 Pro et à quel prix ?

Comme nous l’indiquions plus haut, il faut rappeler que le Oppo Find X2 Pro vient à peine d’être dévoilé par la marque, au même titre que son prix. Il s’agit donc du dernier téléphone à faire son arrivée sur le marché français —du moins pour l’instant. Dès que la marque a dévoilé le téléphone, il était clair que le Find X2 Pro allait rivaliser avec les grands du marché tout en se positionnant sur un segment ultra haut de gamme qui était l’apanage des leaders jusqu’ici. Dans tous les cas, cet Oppo Find X2 Pro devient plus accessible avec des promotions mises en place par les marchands en ligne comme Amazon.

Le prix initial du Oppo Find X2 Pro est de 1 199 euros pour 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire. Le téléphone ne propose pas d’extension de la mémoire, mais celle-ci devrait être bien suffisante pour les utilisateurs, car elle leur offrira certainement la possibilité de stocker un grand nombre de photos et de vidéos en plus des applications. Ci-dessous, voici les tarifs et les promotions qui vous permettront de trouver le Oppo Find X2 Pro au meilleur prix en 2020.

Meilleur prix Oppo Find X2 Pro de 512 Go et 12 Go de RAM :

Ci-dessus, le comparatif des meilleurs prix pour acheter un Oppo Find X2 Pro est mis à jour en direct, ce qui vous permet de trouver facilement les meilleures offres en cours et d’éviter les déceptions. Si vous trouvez une réduction supérieure à -20%, nous vous conseillons d’être rapide, car elle risque d’être rare, surtout que le téléphone est très récent et particulièrement haut de gamme.