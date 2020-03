Où acheter le MacBook Air 13″ 2020 au meilleur prix ? Notre guide

Comme les années précédentes, Apple continue sur son rythme de sorties de nouveaux produits. Dernier en date, le MacBook Air 13 pouces, qui propose de très belles améliorations par rapport aux modèles précédents. C’est l’ordinateur portable d’entrée de gamme chez Apple, mais reste tout de même un produit premium. Plus le temps passe, plus les caractéristiques des MacBook Air se rapprochent de celle des MacBook Pro, et c’est encore plus le cas avec cette version 2020 du MacBook Air 13 pouces.

Apple change de stratégie et, depuis le MacBook Pro 16 pouces, décide de réduire un peu ses prix, en améliorant les performances des modèles. Ce nouveau modèle de la gamme Air est donc un choix très intéressant si vous cherchez un nouveau laptop léger et rapide. Dès lors, où acheter le MacBook Air 13″ au meilleur prix en 2020 ? Cet article est là pour ça !

Le MacBook Air 13″, moins cher et plus puissant

Même si son esthétique n’évolue pas du premier coup d’oeil, ce MacBook Air 13 pouces est une petite bombe. Annoncé comme deux fois plus rapide que la version précédente, les premiers benchmarks confirment bien cette tendance. Capable de gérer des écrans jusqu’à la définition 6K, ils sont plus véloces que les version précédentes, et l’écart entre la gamme Pro et la gamme Air s’amenuise.

L’écran Retina de 13,3 pouces n’évolue pas par rapport à la génération précédente, toute comme les coloris, Or, gris sidéral et argent. Ce qui change en premier c’est le stockage. La version de base de ce MacBook Air 2020 est vendue avec 256 Go, contre 128 Go pour la précédente. C’est un choix qui ravira les utilisateurs, tout comme celui des processeurs Intel Core de 8e génération avec, au choix, un i3, un i5 ou un i7. Pour la mémoire RAM, vous pouvez monter jusqu’à 16 Go, ou garder les 8 Go de base. Le MacBook Air d’entrée de gamme est vendu au prix de 1199€.

Le stockage peut monter jusqu’à 2 To sur le plus gros modèle. Quand vous achetez un MacBook Air, il faut bien réfléchir à votre configuration de base, car tous les éléments étant soudés, vous ne pourrez pas changer le stockage et la RAM. Le modèle de MacBook Air 13 pouces 2020 le plus intéressant pour nous, est celui avec un processeur Intel Core i5 et 512 Go de stockage. Son meilleur prix actuel est le suivant :

Le MacBook Air a aussi droit au nouveau clavier

Dans notre test du MacBook Pro 16 pouces, ce point était l’un des plus importants selon nous. Dans le MacBook Air 2020, le nouveau Magic Keybord, un clavier bien plus performant que l’ancien modèle papillon, est aussi de la partie. Cette nouvelle version est d’une part plus fiable (le clavier papillon a été un véritable échec), et la frappe est bien plus rapide. Autre nouveauté sur le MacBook Air 13″, l’arrivée d’un capteur TouchID, qui permet de déverrouiller grâce à l’empreinte digitale.

Autre nouveauté commune aux MacBook Air et Pro dernière génération, le micro, qui est le meilleur sur un laptop du marché. Ce qui fait que ce MacBook Air 13″ est moins cher que la gamme Pro (le prix du MacBook Pro 16″ est plus de deux fois supérieur), c’est surtout au niveau de la partie graphique. Il doit se contenter d’une puce Intel Iris Plus Graphics. Autrement dit, ne vous attendez pas à pouvoir faire du montage vidéo lourd en 4K ou jouer aux jeux les plus puissants. Pour les autres tâches, le MacBook Air 13″ est très largement suffisant, et son autonomie de 11 heures vous permet de faire une journée de travail (ou de cours) complète sans souci.

Pour le multimédia, les hauts-parleurs sont aussi bien supérieurs sur ce MacBook Air 13″. Le volume maximal augmente de 25%, et le niveau de basses est doublé. Comme sur les autres modèles de la marque, les ports USB-C Thunderbolt 3 vous permettent à la fois de charger, et de brancher l’intégralité de vos périphériques, ce que soit des écrans (jusqu’à 6K), des disques durs ou des hub USB-C.

Le MacBook Air 13 pouces est idéal pour les étudiants, et les professionnels cherchant un modèle facilement transportable (il ne pèse que 1,29 kg), autonome et sous un OS reconnu par la critique. L’évolution du MacBook Air depuis deux ans est impressionnante, et cette version 2020 est plus que réussie de la part d’Apple, surtout que le prix du MacBook Air 13″ 2020 reste contenu.

Où acheter le MacBook Air 13 pouces, à quel prix ?

Comme pour le dernier MacBook Pro, Apple a choisi de ne pas faire monter le meilleur prix du MacBook Air 13″ par rapport à la version précédente, mais ce n’est pas tout. En effet, alors que le tarif baisse d’environ 50€, le MacBook Air 2020 propose le double de stockage de base, en passant à 256 Go. Le prix public du MacBook Pro 13″ 2020 est fixé à 1199€, avec 256 Go de stockage, et un processeur Intel Core i3 de 8e génération, et 8 Go de RAM.